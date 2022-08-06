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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1049105010511052
Повідомлення Додано: Суб 12 лип, 2025 10:39

Бетон

А если ты по 10 куе возил? Какая декларация?


Так ты заносишь 50 , или 100.. И все это снято за 30 дней в банке. Когда ты их по 10 возил? И печати в паспорте есть? Не, если у тебя приняли все без деклараций - красавчег.
К слову декларирование это минут 10-20… Есдизаране написал декларацию , и вручил ее таможеннику в поезде или на автомобильном ПП
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 лип, 2025 11:55

  Hotab написав:Бетон

А если ты по 10 куе возил? Какая декларация?


Так ты заносишь 50 , или 100.. И все это снято за 30 дней в банке. Когда ты их по 10 возил? И печати в паспорте есть? Не, если у тебя приняли все без деклараций - красавчег.
К слову декларирование это минут 10-20… Есдизаране написал декларацию , и вручил ее таможеннику в поезде или на автомобильном ПП


А від родичів декларація канає чи тільки від власника рахунку ?
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 лип, 2025 12:08

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  Hotab написав:И все это снято за 30 дней в банке.
А чо 30, 90дн квиташки з банку ж дійсні
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 лип, 2025 12:15

  Хомякоид написав:
  Hotab написав:Бетон

А если ты по 10 куе возил? Какая декларация?


Так ты заносишь 50 , или 100.. И все это снято за 30 дней в банке. Когда ты их по 10 возил? И печати в паспорте есть? Не, если у тебя приняли все без деклараций - красавчег.
К слову декларирование это минут 10-20… Есдизаране написал декларацию , и вручил ее таможеннику в поезде или на автомобильном ПП


А від родичів декларація канає чи тільки від власника рахунку ?

Якщо вони тобі подарують або позичать. А як інакше ці гроші стануть твоїми?
gonchik74
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Повідомлення Додано: Суб 12 лип, 2025 12:15

  Hotab написав:Бетон

А если ты по 10 куе возил? Какая декларация?


Так ты заносишь 50 , или 100.. И все это снято за 30 дней в банке. Когда ты их по 10 возил? И печати в паспорте есть? Не, если у тебя приняли все без деклараций - красавчег.
К слову декларирование это минут 10-20… Есдизаране написал декларацию , и вручил ее таможеннику в поезде или на автомобильном ПП


Нужна справка о наличии счёта. О сняти гривен. Об обмене на валюту. И всё это действительно не более 3х месяцев.
Конфисковать могут. И судись потом годами

Даже мне с моими чистейшими е осельными деньгами в банке сказали не рискуй, не декларируй, заберут
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 12 лип, 2025 13:29

Бетон

не рискуй, не декларируй, заберут




На підставі чого «заберуть»?
Їх або випустять з документами (ну і тебе), або завернуть назад. Ти ж не намагався провезти таємно і спалився.

Так ти їх в запасці чи в вогнегаснику вивіз? А якби знайшли?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 лип, 2025 17:41

  Hotab написав:Бетон

не рискуй, не декларируй, заберут




На підставі чого «заберуть»?
Їх або випустять з документами (ну і тебе), або завернуть назад. Ти ж не намагався провезти таємно і спалився.

Так ти їх в запасці чи в вогнегаснику вивіз? А якби знайшли?

Протокол, где впишут любую формальность. Например, банк снятия и обмена разный. В договоре что-то. Причин сотни.
Изъятие денег и судись.
Последний случай это изъятие 150 куе, потому что в договоре и снятой со счёта сумме несовпадение, на сколько помню или не было какой то глупой формальной справки.

Деньги светить можно любым пограничникам, кроме украинских.
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 12 лип, 2025 22:25

  Бетон написав:
  Hotab написав:Бетон

не рискуй, не декларируй, заберут




На підставі чого «заберуть»?
Їх або випустять з документами (ну і тебе), або завернуть назад. Ти ж не намагався провезти таємно і спалився.

Так ти їх в запасці чи в вогнегаснику вивіз? А якби знайшли?

Протокол, где впишут любую формальность. Например, банк снятия и обмена разный. В договоре что-то. Причин сотни.
Изъятие денег и судись.
Последний случай это изъятие 150 куе, потому что в договоре и снятой со счёта сумме несовпадение, на сколько помню или не было какой то глупой формальной справки.

Деньги светить можно любым пограничникам, кроме украинских.


Как народу такой вариант. Прокатит или нет ?
Родственники перевозят через границу по 10 тіс. на ріло.
Я откріваю счет в польском банке. Вношу 9800 euro и отправляю в Германию на свой счет. Договор купли продажи переведенній и заверенній предоставляю.
Через месяц опять приезжаю в Польшу, откріваю в другом банке и опять перевожу 9800 euro в Германию. Таким макаром 30 тіс. заганяю.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 лип, 2025 22:33

Прийди в банк з перекладеним договором купівлі-продажу. Скажи «хочу відкрити рахунок, маю договір. Перший транс 50к. Якщо цього мало - йду в інший банк». Скоріше за все скажуть - норм. Ні - дійсно підеш в інший банк. Збираєш на кордоні з родичів кеш (наскільки я розумію, сам ти не виїздний), ідеш в банк, кладеш, робиш оплату. Навіщо за кожні 9800 пертись в Польщу - не розумію.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Суб 12 лип, 2025 22:44

  gonchik74 написав:Прийди в банк з перекладеним договором купівлі-продажу. Скажи «хочу відкрити рахунок, маю договір. Перший транс 50к. Якщо цього мало - йду в інший банк». Скоріше за все скажуть - норм. Ні - дійсно підеш в інший банк. Збираєш на кордоні з родичів кеш (наскільки я розумію, сам ти не виїздний), ідеш в банк, кладеш, робиш оплату. Навіщо за кожні 9800 пертись в Польщу - не розумію.


Дякую. Виглядає реально. Мабуть буду так робити.
Хомякоид
 
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  #<1 ... 1049105010511052
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