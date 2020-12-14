RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12461124621246312464
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 01:18

  flyman написав:
  Бетон написав:18 % податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), 5% військового збору. Разом – 23% від суми орендного доходу

Это какбэ до..уя.
В Польше я плачу 8.5%.

23% пусть лесом идут

Ти прирівнюєш одну систему типу "ришальт" (щось подібне до ЄП) із "ліньовий податок" (ПДВФО), останній там би склав 19%, але міг би зменшувати податкову базу на сумму витрат, але все одно податкове навантаження в Польщі в загальному менше.

  dimo_0n написав:ФОП оформить и КВЕД взять, не?

Для "ришальта" в Польщі не потрібно оформлятися підприємцем.

В нас, в навантаження до ФОПа отримуєш жменю ньюансів.

Вот именно, что не нужно никем оформляться, потому что власть думает головой о населении. Оборот до 100 тысяч злт и пожалуйста плати 8.5 без регистрации предпринимателем
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5418
З нами з: 17.12.22
Подякував: 192 раз.
Подякували: 408 раз.
 
Профіль
 
2
  #<1 ... 12461124621246312464
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2532, 2533, 2534
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25332 17161099
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 сер, 2025 16:46
Хомякоид
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1380 6692909
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 08:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 73157
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9542)
20.08.2025 01:28
Кредобанк (1357)
19.08.2025 23:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.