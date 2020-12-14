|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 20 сер, 2025 01:18
flyman написав: Бетон написав:
18 % податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), 5% військового збору. Разом – 23% від суми орендного доходу
Это какбэ до..уя.
В Польше я плачу 8.5%.
23% пусть лесом идут
Ти прирівнюєш одну систему типу "ришальт" (щось подібне до ЄП) із "ліньовий податок" (ПДВФО), останній там би склав 19%, але міг би зменшувати податкову базу на сумму витрат, але все одно податкове навантаження в Польщі в загальному менше.
dimo_0n написав:
ФОП оформить и КВЕД взять, не?
Для "ришальта" в Польщі не потрібно оформлятися підприємцем.
В нас, в навантаження до ФОПа отримуєш жменю ньюансів.
Вот именно, что не нужно никем оформляться, потому что власть думает головой о населении. Оборот до 100 тысяч злт и пожалуйста плати 8.5 без регистрации предпринимателем
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 5418
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 192 раз.
- Подякували: 408 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|25332
|17161099
|
|
|1380
|6692909
|
|
|3
|73157
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|