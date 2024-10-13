|
Ринок ОВДП
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 19 сер, 2025 23:29
klug написав:
Тому, у Дніпра тут явно якась передова схема зі стрижки, а не "як у більшості банків"
Ага, якась дурня з цим КрДніпром. Треба виясняти, що там за кострубатий регламент (
Додано: Сер 20 сер, 2025 01:28
prodigy написав:
https://bank.gov.ua/ua/markets/ovdp-table
аукціон сьогодні був другий раз поспіль невдалим
по гривні наторгували менше 2млрд при пропозиції 15млр
валютні- як гарячи пиріжки
заявок на 482млн, продали на 152,6 (дохідність 4,15%) (5 серпня 4,16%)
наступні валютні по 4,12%
А тут всі пишуть що валютні ОВДП нікому не потрібні. А виявляється вони потрібні не лише мені 😃
Схожі теми
