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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1051105210531054
Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 06:13

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Не слежу за веткой, но краем уха слышал что Турецкий РЖН начал остывать. Это правда?
airmax78
 
Повідомлень: 42921
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  #<1 ... 1051105210531054
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