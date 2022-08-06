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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 17 лип, 2025 06:13
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Не слежу за веткой, но краем уха слышал что Турецкий РЖН начал остывать. Это правда?
Додано: Чет 17 лип, 2025 11:05
Я теж не слідкую за турецьким РЖН бо більше року не мешкаю в Туреччині.
З того, що чую від друзів в Анталії, то наступне:
- значно зріс попит на оренду квартир і відповідно ціни.
- збільшилася кількість українців, які прибувають в Туреччину і хочуть орендувати житло на 2-4 місяці. Орієнтир цін від 400$.
- ціна на нерухомість спочатку стабілізувалася, потім пішла потихеньку в гору. Останній реальний факт, про який знаю: купівля нашими киянами за 100 000$ квартири 1+1 в не дуже гарному мікрорайоні Sarisu. Гроші переводили з Києва через крипту, комісія була здається 2%. Комісія рієлтору - турок - 2%.
Слід врахувати, що реально така купівля не призводить до отримання Виду на проживання (вимога: мінімальна кадастрова вартість 200 000$ та розташування у так званому «відкритому для поселення іноземців мікрорайоні»). Ось ті кияни все те порушили, зараз шукають ходи/виходи, але їх немає. Раніше я їх попереджав про такий факт: погоджувалися жити по безвізовому режиму (90 днів в кожні 180 днів), але після останніх подій в Києві почали шукати можливість отримати ВНП.
Сьогодні вийде звіт інституту статистики Туреччини про інвестиції іноземців за червень. Спробую пізніше сьогодні дати тези.
Можна самостійно подивитися ситуацію з цінами на сайті sahibinden. Це аналог нашого ОЛХ.
Там ж англомовна версія. Вхід після нескладної реєстрації.
Спробуйте, там ж система фільтрів та зручний пошук. Для отримання точного результату виставляйте: квартира (daire), Antalya, район скажімо Hurma, будинки не старші 4 років, поверх не «0». Побачите ціни.
Я сам планую бути в Анталії в кінці жовтня.
Квартира моя стоїть закритою під наглядом голови ОСББ. В оренду не здаю: можливо в вересні традиційно заїдуть на декілька тижнів свати.
Додано: Чет 17 лип, 2025 11:20
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
А шо Hurma відповідає умові -- "відкритому для поселення іноземців мікрорайоні"? Я думаю, що укру треба шукати в Кепезі десь біля зоопарку, у Сур'япі:
SURYAPI SUR CADDE TAPULU SIFIR 1+1 69m² DAİRE CADDE BAKAN
#1259133346
Fiyat: 2.500.000 TL
... і таки мухлювати з ВНЖ ((
Додано: Чет 17 лип, 2025 16:28
Я вказав той мікрорайон "Hurma" - він ЗАКРИТИЙ для поселення іноземців - тому що раніше він мав умовний статус "оптимальний за співвідношенням "Ціна-якість-море".
Тобто можна отримати якісь реальні СЕРЕДНІ ціни по Анталії чисто для оцінки ситуації та як відповідь на питання airmax78.
Мікрорайон Kepez - відкритий але він найгірший за параметрами "ЛЛЛ". Тобто не дасть реальну картинку. Хоча вказана ціна може бути. Але "знову за рибу гроші": отримати ВНП при такій купівлі неможливо.
Якщо говорити точніше, то:
- купівля квартири в Анталії зараз - після каскаду заходів Уряду Туреччини з метою прикрити засилля іноземців - всі заходи спрацювали! - фактично не має сенсу. Можливість отримати Вид на проживання значно звужена. Можна купити без проблем і по нормальній ціні - тільки діл того, щоби власник/інвестор жили за режимом 90 днів в кожні 180 днів.
- купівля квартири в Анталії зараз МАЄ сенс, якщо купувати квартири дорогі в "дорогих" ВІДКРИТИХ мікрорайонах. Є такі - не обов"язково близько до моря (орієнтовно 3 км до моря).
Якщо панове почитають вчорашній допис одного народного депутата - назву тільки ініціали - щоби не рекламувати - в Фейсбук - "Б.Б." - то він там стверджує, що саме в ці дні чиновники і не тільки вивозять з України гроші мішками, валізами та коробками (навіть описує технологію), та купують квартири саме в Туреччині. Повторю: він стверджує, не я - що саме в Туреччині.
Це мабуть реально, якщо: а) купувати гарну квартиру у відкритому престижному мікрорайоні; б) ціна квартири за Кадастровою оіцнкою більше за 200 000 доларів.
Додано: Чет 17 лип, 2025 16:48
Інвестиції в нерухомість Туреччини: підсумки червня 2025
Чесно кажучі, мене це питання давно вже ніяк не обходить, але купа людей із психо-фінансовими травмами мене роками називала "Головним рієлтором світу" та "Президентом-власником всіх рієлторських контор та офісів світу", то вже якось треба нести ту високу корону, вручену людьми, які опустилися на саме дно соціально-економічного життя, завдячуючи своїм - прямо скажімо - дурнуватим думкам/ідеям/дослідженням.
1. Загальна ситуація по країні: пожвавлення по відношеннбю до червня 2024 та червня 2023: продажі житла по всій Туреччині зросли на 35,8% у червні 2025 порівняно з аналогічним місяцем попереднього року, досягнувши 107 723 квартир. Містами з найбільшою кількістю продажів будинків були Стамбул (17 656), Анкара (9 428) та Ізмір (5 987).
2. Інвестиції іноземців: У червні було здійснено 1 565 продажів житла іноземцям. Продаж житла іноземцям у червні зріс на 8,7% порівняно з аналогічним місяцем попереднього року. Продаж житла іноземцям становив 1,5% від загального обсягу продажів житла у червні. Містами з найбільшою кількістю продажів житла іноземцям були Анталія – 603, Стамбул – 521 та Мерсін – 128.
3. Розподіл інвесторів за громадянством.
Тут сенсація, яка вже не сприймається як сенсація: українські інвестори вийшли - здається - ВПЕРШЕ за весь час спостережень - на ДРУГЕ місце!
P.S. Буде час спробую зробити огляд цін - самому цікаво: моя квартира 1+1 в Анталії як була моєю особистою власністю так і є - вона під наглядом голови ОСББ. Витрати на утримання близько 15 євро на місяць. Їсти просить - але не сильно.
Додано: Чет 17 лип, 2025 18:37
Додано: Чет 17 лип, 2025 18:46
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