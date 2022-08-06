Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
BIGor написав:Читаю новини, що попереджують українців утриматися сьогодні від поїздок в центр Кракова - бо буде якийсь загальнонаціональний мітинг поляків проти емігрантів по всім містам Польщі. Мда, посидимо дома....
Пан BIGor, якщо в Кракові на парковці вставили під двірник штраф за несплачену парковку, то яка його подальша доля, якщо я його закинув в бардачок і забув? Саме ця машина може ще і заїде в Польщу, а може вже буде і інша. Та все ж цікаво механізм. Передача даних на кордон? Ще кудись?
akurt написав:Уточнення: не проти емігрантів, а проти НЕЛЕГАЛЬНИХ емігрантів. Дійсно, у суботу, 19 липня, у центрі Кракова відбудеться чергова демонстрація проти нелегальної імміграції. Цього разу зібрання організовують вболівальники клубу «Вісла Краків», які називають захід «аполітичним», але з чітким соціальним посланням. Поліція нагадала всім, що право на демонстрацію не означає дозвіл на порушення закону, і оголосила про рішучі дії проти будь-яких порушень. Ну подивимося...
Взагалі при всій повазі до Польщі - а я там бував безкінечну кількість разів - останній раз в на початку липня - та в принципі дуже люблю Польщу: - етнічно чиста країна - майже 90% населення - етнічні поляки. - в цьому причини можливих негараздів у порівнянні з іншими країнами, які вважають "країнами емігрантів". - проблеми схоже будуть зростати - остання витівка проти посла України в Польщі - колишнього посла України в Туреччині - про це красномовно говорить.
В той же час польське ТБ, говорячи про цикл таких демонстрацій, говорить про проблеми, які створюють НЕ українці, а чорношкірі та араби, які перетинають кордон "Німеччина-Польщя": https://www.youtube.com/watch?v=QG6zHV9KMCI
Принаймі у Польщі подібних інцидентів не стається:
Це мала стати літня атракція в районі Ле-Мана: аквапарк, встановлений на озері Жемері в Арнажі, має бути демонтований лише через день після його офіційного відкриття у вівторок, 1 липня, підтвердив менеджер ICI Maine після статей у Maine Libre та Ouest France . Надувну водну ігрову конструкцію захопили понад сто людей, каже Ентоні Валле, з яким зв'язалися телефоном у середу, 2 липня 2025 року. « Вони хотіли напасти на охоронця, який сховався в бунгало. Вони виламали двері »
akurt написав:Уточнення: не проти емігрантів, а проти НЕЛЕГАЛЬНИХ емігрантів. Дійсно, у суботу, 19 липня, у центрі Кракова відбудеться чергова демонстрація проти нелегальної імміграції. Цього разу зібрання організовують вболівальники клубу «Вісла Краків», які називають захід «аполітичним», але з чітким соціальним посланням. Поліція нагадала всім, що право на демонстрацію не означає дозвіл на порушення закону, і оголосила про рішучі дії проти будь-яких порушень. Ну подивимося...
Взагалі при всій повазі до Польщі - а я там бував безкінечну кількість разів - останній раз в на початку липня - та в принципі дуже люблю Польщу: - етнічно чиста країна - майже 90% населення - етнічні поляки. - в цьому причини можливих негараздів у порівнянні з іншими країнами, які вважають "країнами емігрантів". - проблеми схоже будуть зростати - остання витівка проти посла України в Польщі - колишнього посла України в Туреччині - про це красномовно говорить.
В той же час польське ТБ, говорячи про цикл таких демонстрацій, говорить про проблеми, які створюють НЕ українці, а чорношкірі та араби, які перетинають кордон "Німеччина-Польщя": https://www.youtube.com/watch?v=QG6zHV9KMCI
Ви як дитина , чи пяний в дудель кібіц Вісли буде розбиратись - чи ви легальний емігрант чи ні? Саме Навроцький виграв вибори на антиукраїнській пропаганді - а Ментзен і Браун набрали 20 і 6% голосів на першому турі останніх виборів останні - ще більше розігрували антиукраїнську пропаганду. Що з нашим послом - я не чув, але знаю що наші МЗС некомпетентні (мпотентні).
BIGor написав:Читаю новини, що попереджують українців утриматися сьогодні від поїздок в центр Кракова - бо буде якийсь загальнонаціональний мітинг поляків проти емігрантів по всім містам Польщі. Мда, посидимо дома....
Пан BIGor, якщо в Кракові на парковці вставили під двірник штраф за несплачену парковку, то яка його подальша доля, якщо я його закинув в бардачок і забув? Саме ця машина може ще і заїде в Польщу, а може вже буде і інша. Та все ж цікаво механізм. Передача даних на кордон? Ще кудись?
Цікаве питання, напевно треба знати якої країни номера, загалом я би порадив заплатити штраф і забути.
BIGor Ну так на українських же) І я вже в Україні, куди там що платити) Здається там щось біля 150 злотих) Чимало, враховуючи що там було 5 злотих/година, і я б її сплатив без питань, але паркомат на польському і що там тиснути я не зрозумів, тому і забив))
BIGor написав:Читаю новини, що попереджують українців утриматися сьогодні від поїздок в центр Кракова - бо буде якийсь загальнонаціональний мітинг поляків проти емігрантів по всім містам Польщі. Мда, посидимо дома....
Побоювання пана BIGor зрозумілі - краще перестрахуватися - але - слава Богу - виявилися перевищеними. Все в Кракові пройшло спокійно. Цікаво, що паралельно (!!!!) проходили одночасно 2 мітинги: один ПРОТИ нелегальних іммігрантів, інший ЗА підтримку іммігрантів. Обидві групи зустрілися перед костелом Святої Марії, де гучний обмін гаслами, що вівся через гучномовці та транспаранти, тривав кілька десятків хвилин.
Цікаво, що майже 10 відсотків населення Кракова – це іммігранти, які працюють, сплачують податки та активно беруть участь у житті міста. Професор Jan Brzozowski, директор Ягеллонського центру досліджень міграції заявив, що під цими заходами ховаються звичайні ксенофобські та расистські гасла...
BIGor написав:Читаю новини, що попереджують українців утриматися сьогодні від поїздок в центр Кракова - бо буде якийсь загальнонаціональний мітинг поляків проти емігрантів по всім містам Польщі. Мда, посидимо дома....
Побоювання пана BIGor зрозумілі - краще перестрахуватися - але - слава Богу - виявилися перевищеними. Все в Кракові пройшло спокійно. Цікаво, що паралельно (!!!!) проходили одночасно 2 мітинги: один ПРОТИ нелегальних іммігрантів, інший ЗА підтримку іммігрантів. Обидві групи зустрілися перед костелом Святої Марії, де гучний обмін гаслами, що вівся через гучномовці та транспаранти, тривав кілька десятків хвилин.
Цікаво, що майже 10 відсотків населення Кракова – це іммігранти, які працюють, сплачують податки та активно беруть участь у житті міста. Професор Jan Brzozowski, директор Ягеллонського центру досліджень міграції заявив, що під цими заходами ховаються звичайні ксенофобські та расистські гасла...
Ви так нічого не зрозуміли, на мітингах не було жодного гасла "ПРОТИ нелегальних іммігрантів", були тільки ПРОТИ іммігрантів.
Hotab написав:BIGor Ну так на українських же) І я вже в Україні, куди там що платити) Здається там щось біля 150 злотих) Чимало, враховуючи що там було 5 злотих/година, і я б її сплатив без питань, але паркомат на польському і що там тиснути я не зрозумів, тому і забив))
Можливо онлайн на якомусь польському сайті за номером авто?
Hotab написав:BIGor Ну так на українських же) І я вже в Україні, куди там що платити) Здається там щось біля 150 злотих) Чимало, враховуючи що там було 5 злотих/година, і я б її сплатив без питань, але паркомат на польському і що там тиснути я не зрозумів, тому і забив))
У меня был штраф за парковку в центре катовице на украинских номерах. Ничего не было. Я б его заплатил, но там написано прийти в такой то день в администрацию.