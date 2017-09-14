Додано: Чет 24 лип, 2025 12:51

_hunter написав: ЛАД написав: .....

Женщин на работу выгнала 2МВ. Иначе, возможно, и сегодня они в массе сохраняли бы роль домохозяек.

+ резкий рост стоимости "выращивания" детей и недостаточная оплата труда мужчин. Женщин заставили работать.

Так что претензии не к женщинам.

.....Женщин на работу выгнала 2МВ. Иначе, возможно, и сегодня они в массе сохраняли бы роль домохозяек.+ резкий рост стоимости "выращивания" детей и недостаточная оплата труда мужчин. Женщинработать.Так что претензии не к женщинам.

даже в Штатах Вторая Мировая заставила? 🤔 А Депрессия, из которой и вышли благодаря Мировой почему не смогла заставить? даже в Штатах Вторая Мировая заставила? 🤔 А Депрессия, из которой и вышли благодаря Мировой почему не смогла заставить?

Дюрі-бачі написав: ....

А держава замість того, щоб роздавати соціальні квадратні метри і боротися зі спекулянтами, закриває очі на провал демографії ....А держава замість того, щоб роздавати соціальні квадратні метри і боротися зі спекулянтами, закриває очі на провал демографії

Ну вы уж совсем уж... Такие вопросы, даже отвечать неудобно.Или вы прикалываетесь?Во время Депрессии не хватало, а по время войны не хваталоСправедливости ради, в США нет "провала демографії".Они эту проблему легко решают благодаря иммиграции.Население США:2000 год - 282 162 411;2010 год - 309 327 143;2020 год - 331 501 080.Январь 2024 года - приблизительно 341 814 420 человек.При этом у них и естественный прирост поканеплохой. Ниже 1 млн. упал только, начиная с 2018. Правда, упал сильно, особенно в 2020 - всего 229 918 м в 2021 - 200 061. Причём, за счёт резкого роста смертности. В 2021-22, допустим, ковид. Но он остаётся повышенным и в последующие годы вплоть до 2024, хотя и несколько снизился.Данные отсюда -