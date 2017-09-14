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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14520145211452214523
Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 10:59

  Дюрі-бачі написав:
  _hunter написав:даже в Штатах Вторая Мировая заставила? 🤔 А Депрессия, из которой и вышли благодаря Мировой почему не смогла заставить?

Все дуже просто: зараз в тих же США платять настільки мало відносно цін (особливо на житло), що 1 працюючий чоловік не може прогодувати дружину і 2-3 дітей.
А держава замість того, щоб роздавати соціальні квадратні метри і боротися зі спекулянтами, закриває очі на провал демографії

нема там "провалу демографії"
ще й від мігрантів закриваються: "МАГА не гумова"
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 11:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:нема там "провалу демографії"

Як і у москалів та в Європі: корінні мешканці "білого мільярду" замінюються мігрантами, які є носіями іншої культури та релігії
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Чет 24 лип, 2025 11:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 11:55

  Дюрі-бачі написав:
  flyman написав:нема там "провалу демографії"

Як і у москалів та в Європі: корінні мешканці "білого мільярду" замінюються мігрантами, які є носіями іншої культури та релігії

значить така доля корінних мешканців білого мільярду, непридатні в конкурентній боротьбі за життєвий простір
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 12:02

  fox767676 написав:

Лютий немоскаль десь мовчки лютує на краківських фронтах ))



30 червня 2024
«Я в перші дні повномасштабного вторгнення цілих три дні прослужив у Васильківській теробороні, ледь не вбив СБУшника. І досі коли згадую про цей випадок у мене просто тьохкає серце. Мені страшно. Я сцу. Я музикант воєнного оркестру і коли поруч щось зривається, я просто падаю без ніг. Мені страшно і я віддаю грандіозну шану людям, які долають цей страх і йдуть. Я це зробити не можу. Я вклоняюся перед цими людьми. Просто з заздрістю дивлюся на тих, хто вдягнув форму. І вклоняюся їм до земно. Як людина, яка чесна з собою, я скажу, що мені страшно. Я діючий батько трьох неповнолітніх дітей. Я виїхав у березні й ще не встиг оновити свої дані у ТЦК. Це мені тільки належить зробити. Буду чекати, як будуть розвиватися події. Я не біжу у військкомат, але якщо так трапиться, то значить така доля», — прокоментував актор.

https://life.nv.ua/ukr/znamenitosti/ant ... 31195.html
tumos
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 12:15

tumos

так, дисбаланс між бійцями інформаційного фронту та реального, питома вага перших надвисока, і Мухарський мабуть ще не найгірший випадок.
Але я поважаю наприклад О.Скрипку.
Він хоч теж після 2014 емоційно висловлювался у бік "русні"
І підтримав Майдан, але тверезо застеріг щодо гасла "Україна понад усе"
А Мухарський не застерігав, але у підсумку саме його власне життя і комфорт виявилися понад усе
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 12:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

▪️«НАБУ было близко к предъявлению обвинений нескольким чрезвычайно влиятельным людям, и властям нужно было срочно защитить себя», — сказал он POLITICO.

▪️Он также подозревает, что Зеленский и Ермак посчитали, что могут ограничить независимость ведомств и избежать последствий.

▪️«Они считают, что ни ЕС, ни США не будут проявлять такой же интерес к деятельности антикоррупционных органов, как раньше, поскольку они всё равно будут вынуждены поддерживать Украину», — сказал Княжицкий.


Це вже не перша стаття за сьогодні в цьому плані, все ще живе надія що західні партнери зможуть з цим щось зробити
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 12:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Росія завдала масованого удару по ТЕС: енергетики ліквідовують наслідки
У ніч на 24 липня ворог здійснив масований обстріл однієї з теплоелектростанцій (ТЕС) на території України. Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.

Під ворожим вогнем опинився об’єкт критичної інфраструктури, який, як наголошують у Міненерго, "не має жодного стосунку до військових об’єктів".

"Такі цілеспрямовані атаки є черговим доказом терору та геноцидної політики агресора. Це чергова спроба залякати українців і позбавити нас світла та тепла", – йдеться в офіційній заяві відомства.


Дроновая атака на Одессу: повреждены "Привоз", объекты ЮНЕСКО и логистика
В Одессе в результате массированного дронового удара РФ по гражданской инфраструктуре - жилым кварталам, морскому порту и железной дороге - поражены объекты логистики, железнодорожный подвижной состав, дома, объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО. Пострадали четыре человека. Об этом рассказал вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

По его словам, Россия нанесла удар по морскому порту, транспортным узлам - поражены объекты логистики, железнодорожный подвижной состав. Среди портовиков и железнодорожников обошлось без пострадавших - персонал вовремя эвакуировали благодаря системе мониторинга и оповещения.

"Удар направлен на объекты, обеспечивающие работу транспортной сети. Повреждены зерновые склады, погрузочная техника, административные помещения. Часть оборудования уничтожена. Также разрушена инфраструктура "Укрзализныци" - уничтожен подвижной состав, повреждены пути и системы управления", - подчеркнул чиновник.


Росія скинула КАБи на центр Харкова: влучила у підприємство і біля багатоповерхівки
Атака сталася близько 11:00.

За даними Терехова, одна КАБ влучила у цивільне підприємство, де сталася пожежа.

Друга авіабомба впала поряд з багатоповерховим будинком. На місці сталося займання близько 15 автомобілів.
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 12:51

  _hunter написав:
  ЛАД написав:.....
Женщин на работу выгнала 2МВ. Иначе, возможно, и сегодня они в массе сохраняли бы роль домохозяек.
+ резкий рост стоимости "выращивания" детей и недостаточная оплата труда мужчин. Женщин заставили работать.
Так что претензии не к женщинам.

даже в Штатах Вторая Мировая заставила? 🤔 А Депрессия, из которой и вышли благодаря Мировой почему не смогла заставить?
Ну вы уж совсем уж... Такие вопросы, даже отвечать неудобно.
Или вы прикалываетесь?
Во время Депрессии не хватало рабочих мест, а по время войны не хватало рабочих рук.

  Дюрі-бачі написав:....
А держава замість того, щоб роздавати соціальні квадратні метри і боротися зі спекулянтами, закриває очі на провал демографії
Справедливости ради, в США нет "провала демографії".
Они эту проблему легко решают благодаря иммиграции.
Население США:
2000 год - 282 162 411;
2010 год - 309 327 143;
2020 год - 331 501 080.
Январь 2024 года - приблизительно 341 814 420 человек.
При этом у них и естественный прирост пока был неплохой. Ниже 1 млн. упал только, начиная с 2018. Правда, упал сильно, особенно в 2020 - всего 229 918 м в 2021 - 200 061. Причём, за счёт резкого роста смертности. В 2021-22, допустим, ковид. Но он остаётся повышенным и в последующие годы вплоть до 2024, хотя и несколько снизился.
Данные отсюда - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%A8%D0%90
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 13:11

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:.....
Женщин на работу выгнала 2МВ. Иначе, возможно, и сегодня они в массе сохраняли бы роль домохозяек.
+ резкий рост стоимости "выращивания" детей и недостаточная оплата труда мужчин. Женщин заставили работать.
Так что претензии не к женщинам.

даже в Штатах Вторая Мировая заставила? 🤔 А Депрессия, из которой и вышли благодаря Мировой почему не смогла заставить?
Ну вы уж совсем уж... Такие вопросы, даже отвечать неудобно.
Или вы прикалываетесь?
Во время Депрессии не хватало рабочих мест, а по время войны не хватало рабочих рук.

Как при "не хватало рабочих рук." могла возникнуть ситуация "недостаточная оплата труда мужчин"???
Откуда в Штатах возникло "не хватало рабочих рук." -- примерно в то же самое время?
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