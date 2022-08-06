Додано: Вів 29 лип, 2025 09:35

Я не знаю, що і як вони рахують, але є цікаві факти про інвестиції:



Факт 1. Я звернувся до нашої українки, про яку писав вище, з питанням про те, що й пропонують

рієлтори . Вона хоче орендувати на 1 рік квартиру 2+1 (трикімнатну) в Анталії.

Вона дала такі відповіді (цитую):

- Ціни різні від 700 до 2500 доларів в місяць.

- Я поїхала в Мерсін, подивитися, говорять скоро буде як в Анталії, будівництво там взагалі кругом, ціни поки що дуже доступні, але море та чистота на нулі... Хоча центр та набережна дуже гарні і чисті.

- Мені до речі деякі пишуть типу, 2000 доларів на місяць підходить? Без привіт і все таке))))



Не знаю, що вона собі знайшла - не питав. Говорила, що значно більше пропозицій в Аланії і ціни там досить приємні. але в Аланію вона НЕ хоче...



Факт 2. Всесвітньо відома азербайджанська група Pasha Holding інвестувала близько 500 мільйонів євро в Mandarin Oriental Bodrum, володіючи 50% акцією, і стала першим готелем у Туреччині мережі розкішних готелів Mandarin Oriental.

Pasha Holding, який управляє третиною банківського сектору Азербайджану, інвестував 500 мільйонів євро в партнерство з Bodrum Mandarin Oriental. Серед партнерів холдингу є родина Алієвих. Основними партнерами є доньки Алієвих, Лейла та Арзу Алієви.

Готель, який має 132 номери та був відкритий у Бодрумі компанією Astaş Holding у 2014 році, був визнаний найкращим і найрозкішнішим курортним готелем у Європі та світі та отримав понад 140 нагород у всьому світі. У готелі Mandarin Oriental є ультрарозкішні вілли з басейнами вартістю від 8 до 15 мільйонів євро. Pasha Holding, якому належить відомий готель Absheron у Баку, одноосібно контролює 33% банківського сектору Азербайджану. Родина Пашаєвих відома як найвпливовіша родина Азербайджану. Дружина президента Ільхама Алієва, Міхріман Алієва, також є членом родини Пашаєвих.



Інвестують люди...