Інвестуємо в нерухомість закордоном
Додано: Нед 10 сер, 2025 15:30
Hotab написав:
Ну зо 20 купюр я привіз саме 500-к. І може стільки ж 200-к.
В магазинах проблеми точно будуть (в зоні євро, я маю на увазі).
Навіщо ці купюри друкують, якщо їх важко використовувати? Я колись у Греції мав кілька чи то 200, чи 500. Розрахувався у готелі за проживання без питань.
-
Додано: Нед 10 сер, 2025 15:34
Є версія, що вони для банків лише. А не торгово-роздрібноі мережі.
Кажуть в HDL (гіпермаркет продуктів Чорногорії ) якщо принесеш 200 (не кажучи про 500) то записують індивідуальні дані)) Хз що з ним далі роблять))
-
Додано: Пон 11 сер, 2025 10:07
Hotab написав:
Ну що, на власному досвіді ….
Ввідні дані:
Сума кілька десятків тисяч євро
И почему нельзя это всё сделать цивилизованно, одним свифт-платежом за 10 минут?
Вопрос риторический.
-
Додано: Пон 11 сер, 2025 11:08
Патамуша в нашей цивилизованной стране не хватит справок о доходах, шобы отправить 100Куе из одной банки за 50 ойро. Но (воз)можно отправить 5Куе за 25ойро с каждой из 20 банок по одной и той же справке
-
Додано: Пон 11 сер, 2025 11:09
А обмежень на перекази вже немає?
-
Додано: Пон 11 сер, 2025 11:12
Ну по 2К ойро з 15 банок по р2р таки можна відправити з коміс 0.8...1%
-
