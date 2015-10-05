RSS
Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 12:50

Re: Психологія та саморозвиток

депресняк?
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 19:17

  Успіх написав:А от, якщо серйозно поставитись до такої проблеми?
Виходить, що виходу - нема?

Хоч тебе і забанили, але... Як зроблено в інших країнах.
В Люксембурзі громадський транспорт безкоштовний.
В Іспанії та Турції вхід через передні двері, де ти показуєш водію чи квиток, чи сплачуєш, вихід через дві інші двері. Десь бачив на дверях турнікет, який відкривається за наявності квитка.
Будапешт та Мілан на виході з метро були контролери з броніками, дубинками, газовими балончиками, не знаю шо саме там відбувається, але перевірять не став.
Штрафи, нормальні, мабуть від 100 ойро, але також не перевіряв.
Пільги, десь є, в Естонії для малозабезпечених скільки-то поїздок на місяць. Не пам`ятаю, можливо обмежено в часи пік.
Стосовно Львова, більш-менш нормально їхать у трамваї та тролейбусі, за їзду у маршрутках потрібно доплачувать.
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 21:48

В Белграді ГТ теж
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 21:49

з теми нападу

0:55
