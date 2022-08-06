RSS
Інвестуємо в нерухомість закордоном
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 19:39

  mixei написав:BIGor Нам потрібна була більша... порахували, що оренда такої буде дорожче ніж платіж по іпотеці, якщо закинути 20% від вартості. Тому купили, а меншу будем здавати - оренда повинна перекривати платіж по іпотеці. Могли взяти за готівку, але плануємо інвестувати її в інших країнах.

Я вже купу квартир рахував оренда vs іпотека - перекриває коли тільки 50% перший внесок, або іпотека має бути десь під 3%. Можливо Ви знайшли якийсь прикольний варіант/дешевший кредит - може бути.
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 12:40

BIGor Квартира стояла на продаж майже рік і теж була в кредиті. Попередні власники купили також в кредит дім за Краковом і були більш схильні на торг. Тому калькуляція з нашим кредитом і першим внеском нам підійшла.
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 14:04

  mixei написав:BIGor Квартира стояла на продаж майже рік і теж була в кредиті. Попередні власники купили також в кредит дім за Краковом і були більш схильні на торг. Тому калькуляція з нашим кредитом і першим внеском нам підійшла.

А скільки вийшло виторгувати в відсотках якщо не секрет? І якщо квартира продавалась рік - може вона неліквід чи з якимись великими недоліками?
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 14:21

Ех, важко бути рилом: весь час здається, що на голові золота корона з діамантами…

Перший раз відомий київський рієлтор насмішив мене, коли раптом - ніхто не тягнув за язика - РАПТОМ на «київській» гілці згадав мене (? Який ніколи не мав ніякого відношення до КРЖН) та ще й написав свою авторитетну риловську думку про те, що ринок нерухомості в Туреччині (до якого рилу як до Першотравенська рачки) помирає остаточно безповоротно і ціна на квартири наблизилася до нуля.
Це рило з Києва мало таку думку.
Десь 2 місяці тому.

Сьогодні розсмішив другий раз, даючи всім помацати свою золоту корону, обсипану діамантами та сапфірами.
Написав відповідь НЕ МЕНІ, а іншій людині, яка спитала, а що ж ти таке корисне робиш, крім того, що показуєш фото?

  kingkongovets написав:ну от ви спочатку спробуйте, а вже потім саркастопедуйте)
можу навіть перелічити усі стандартні помилки ділетанта, які ви при цьому обовʼязково зробите і сказати як і чим все це у підсумку закінчиться, але нашару для вас це робити не маю бажання
«лох має платити і страждати»(с)
особливо якщо в нього жаба замість мізків


Практично ніколи я не мав справ з рилами, а коли мав, то це була реальна комедія від прикрашених золотими коронами: здається в 2016 році продавала 2-к хрущовку моя сваха у поганенькому районі одного обласного центра. В самій квартирі було реально зроблено дуже непоганий ремонт. Але 5-поверх засраного двору, де навіть припаркуватися не можна.
Продажна ціна 25 000$.

Я був в якості «підтримки». На сходах нотаріальної контори була юрба з 5-ти чи 10 осіб, всі у віці 25-45 років.
Десяток молодиків. Я подумав, що то черга з Покупців та Продавців різних обʼєктів нерухомості.
Виявилося цікавіше: всі чекали, поки сваха підпише Договір продажу та Покупець віддасть готівкові 25 000$.
Всі 10 молодчиків чекали на свої комісійні.
З однієї Угоди (!). Комісійних було 5% або 1250$.
Десять молодчиків - рієлторів посередників чекали з тих 1250$ свою долю: хто 200$, хто 100, хто 50!
Я реально був в шоці від цього дійства.
Шакали нерухомості винюхували у кого є щось на продаж - передавали інфу іншому шакалу та чекали на свою долю. Хоч 200$, хоч 100…
А тепер перечитайте допис пана вище.
Козирний київський рил.
Прогнозист цін в Анталії.
Хі-хі.
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 17:28

Сьогодні базову ставку у Польщі знизили ще на 0,25%.
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 21:21

  Gastarbaiter написав:Сьогодні базову ставку у Польщі знизили ще на 0,25%.

Потужно! Чекаємо черги в ОП з завтрашнього дня.
Насправді зараз в українців в Польщі такі настрої
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 21:28

  BIGor написав:
  Gastarbaiter написав:Сьогодні базову ставку у Польщі знизили ще на 0,25%.

Потужно! Чекаємо черги в ОП з завтрашнього дня.
Насправді зараз в українців в Польщі такі настрої

Польща гарна. Мені навіть села по дорозі з пп Грушов до Ясьонки сподобались.
Акуратно все, чисто, трава підстрижена в селах. Але оцей сирий клімат.. Нетепле літо …
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 21:47

Що не день - то цікаві новини:
«У пункті пропуску “Краківець-Корчова” митники виявили у чоловіка приховану валюту. 10 тисяч доларів чоловік заховав під водійським сидінням, а ще 30 тисяч — у шкарпетках» все б нічого, але:
«У пункт пропуску “Краківець-Корчова” прибув автомобіль “Skoda Kodiaq”, який прямував на виїзд з України. 25-річний житель Львівщини для проходження митного контролю обрав смугу “зелений коридор”.
25-ти річний… угу…
Чесно кажучі, перетинаючи щорічно багато кордонів - в минулому році відвідав ледве не 20 країн - не можу зрозуміти.
Варіант тільки один: «хитропопого» вкинули.
Друзі.
