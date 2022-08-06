|
Інвестуємо в нерухомість закордоном
Ринок нерухомості.
Додано: Сер 03 вер, 2025 23:57
Gastarbaiter написав: BIGor написав: Gastarbaiter написав:
Сьогодні базову ставку у Польщі знизили ще на 0,25%.
Потужно! Чекаємо черги в ОП з завтрашнього дня.
Насправді зараз в українців в Польщі такі настрої
Ну, можна і так подивитися на ситуацію: "українські кур'єри масово залишають Польщу, навіть зниження ставки не врятує місцевий ринок нерухомості!".
Так а діло не в курєрах, їдуть люди різних професій. В мене навіть в колі спілкування такі є що поїхали далі на захід. Але варто зауважити, вони виїхали або раніше або тоді як тільки-тільки починалася ця антиукраїнська істерика і пропаганда.
BIGor
Повідомлень: 10134
З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1468 раз.
- Подякували: 1869 раз.
1
Додано: Чет 04 вер, 2025 00:04
Hotab написав:
Польща гарна. Мені навіть села по дорозі з пп Грушов до Ясьонки сподобались.
Акуратно все, чисто, трава підстрижена в селах. Але оцей сирий клімат.. Нетепле літо
какая трава, какой климат
скоты , свиньи и трусы , всю историю прятавшиеся за спинами украинцев и дурившие их
нормальному украинцу было бы противно жить там
fox767676
Повідомлень: 4166
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 399 раз.
- Подякували: 185 раз.
