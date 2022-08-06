RSS
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 23:57

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:
  Gastarbaiter написав:Сьогодні базову ставку у Польщі знизили ще на 0,25%.

Потужно! Чекаємо черги в ОП з завтрашнього дня.
Насправді зараз в українців в Польщі такі настрої

Ну, можна і так подивитися на ситуацію: "українські кур'єри масово залишають Польщу, навіть зниження ставки не врятує місцевий ринок нерухомості!".

Так а діло не в курєрах, їдуть люди різних професій. В мене навіть в колі спілкування такі є що поїхали далі на захід. Але варто зауважити, вони виїхали або раніше або тоді як тільки-тільки починалася ця антиукраїнська істерика і пропаганда.
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 00:04

  Hotab написав:Польща гарна. Мені навіть села по дорозі з пп Грушов до Ясьонки сподобались.
Акуратно все, чисто, трава підстрижена в селах. Але оцей сирий клімат.. Нетепле літо


какая трава, какой климат
скоты , свиньи и трусы , всю историю прятавшиеся за спинами украинцев и дурившие их
нормальному украинцу было бы противно жить там
