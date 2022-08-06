Додано: Сер 03 вер, 2025 14:21

kingkongovets написав: ну от ви спочатку спробуйте, а вже потім саркастопедуйте)

можу навіть перелічити усі стандартні помилки ділетанта, які ви при цьому обовʼязково зробите і сказати як і чим все це у підсумку закінчиться, але нашару для вас це робити не маю бажання

«лох має платити і страждати»(с)

особливо якщо в нього жаба замість мізків ну от ви спочатку спробуйте, а вже потім саркастопедуйте)можу навіть перелічити усі стандартні помилки ділетанта, які ви при цьому обовʼязково зробите і сказати як і чим все це у підсумку закінчиться, але нашару для вас це робити не маю бажання«лох має платити і страждати»(с)особливо якщо в нього жаба замість мізків

Ех, важко бути рилом: весь час здається, що на голові золота корона з діамантами…Перший раз відомий київський рієлтор насмішив мене, коли раптом - ніхто не тягнув за язика - РАПТОМ на «київській» гілці згадав мене (? Який ніколи не мав ніякого відношення до КРЖН) та ще й написав свою авторитетну риловську думку про те, що ринок нерухомості в Туреччині (до якого рилу як до Першотравенська рачки) помирає остаточно безповоротно і ціна на квартири наблизилася до нуля.Це рило з Києва мало таку думку.Десь 2 місяці тому.Сьогодні розсмішив другий раз, даючи всім помацати свою золоту корону, обсипану діамантами та сапфірами.Написав відповідь НЕ МЕНІ, а іншій людині, яка спитала, а що ж ти таке корисне робиш, крім того, що показуєш фото?Практично ніколи я не мав справ з рилами, а коли мав, то це була реальна комедія від прикрашених золотими коронами: здається в 2016 році продавала 2-к хрущовку моя сваха у поганенькому районі одного обласного центра. В самій квартирі було реально зроблено дуже непоганий ремонт. Але 5-поверх засраного двору, де навіть припаркуватися не можна.Продажна ціна 25 000$.Я був в якості «підтримки». На сходах нотаріальної контори була юрба з 5-ти чи 10 осіб, всі у віці 25-45 років.Десяток молодиків. Я подумав, що то черга з Покупців та Продавців різних обʼєктів нерухомості.Виявилося цікавіше: всі чекали, поки сваха підпише Договір продажу та Покупець віддасть готівкові 25 000$.Всі 10 молодчиків чекали на свої комісійні.З однієї Угоди (!). Комісійних було 5% або 1250$.Десять молодчиків - рієлторів посередників чекали з тих 1250$ свою долю: хто 200$, хто 100, хто 50!Я реально був в шоці від цього дійства.Шакали нерухомості винюхували у кого є щось на продаж - передавали інфу іншому шакалу та чекали на свою долю. Хоч 200$, хоч 100…А тепер перечитайте допис пана вище.Козирний київський рил.Прогнозист цін в Анталії.Хі-хі.