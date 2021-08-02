Bolt написав:Успіх написав:Так, я теж, наче пригадую цей варіант.
Тож, або красти, або вдало одружитися.
(Ну, Успіх, запропонував би пробувати себе в різних бізнесах, поки молодий і ентузіазму два вагона)
Але зараз хочу зупинитись саме на вищенаписаних двох варіантах - красти, або вдало одружитися.
І щось так сумно стало, якщо глибоко про це подумати...
Отакий стоїш біля печі, де палає вогонь і купа червоного жару... - і береш "чесність" - та кидаєш в пічку...
- береш "справжню любов/кохання" і теж - в пічку!
- а потім, взаgfгалі, "все ДОБРО" кидаєш в пічку і зачиняєш дверцята...
Потім, відійшовши від печі, бачиш, що залишилась чорна купа "зла"... - а до тебе підходить чорт і міцно тисне тобі руку!
То називається здоровий цинізм.
Насколько я могу судить по своему окружению которое меня окружало с момента развала союза(а там мягко говоря было весьма непростое и небедное часто окружение) - "вдало одружитися" и есть здоровый цинизм. Потому что красть пересичному(вагонами) негде и ж*** будет "бо-бо". Если недотруп найдут.