Інвестуємо в нерухомість закордоном
Додано: Вів 23 вер, 2025 15:35
akurt написав:
Можете поставити мені «+» за реальний експромт. Я досі під враженням від спілкування з маркізом, його дочкою та онуком.
Вони нащадки тих, хто зробив відмінну інвестицію в нерухомість. І реально маркіз показував старовинні документи - уявляєте за які роки - з планами чергових реконструкцій та перебудов.
Приблизно один раз в 20 років!
дякую, пане akurt
за чудову розповідь. пригадались мої враження від Франції, як моряк(капітан) був часто у портах Марсель і Сет (на півдні) і ЛеГавр і Руан (на півночі). Шлях судна до Руану пролягає по річці Сена, десь 6 годин, влітку чудові краєвиди Верхньої Нормандії (на північному березі Сени на відстані 1-2км розташовані старинні замки (одного разу на території замка було весілля, народу десь 120-150 персон). Північна Франція подобається значно більше ніж південь, не так багато арабів і африканців.
В моєму рейтингу країн світу , де б я бажав жити Франція у топ 3.
Додано: Вів 23 вер, 2025 19:20
akurt написав:
Ну що воно в тій Франції пороблено, що не крали, не привласнювали, не розстрілювали
Ой-вей! Скільки вони там голів понарубали та маєтків попривласнювали у часи своєї Революції!
