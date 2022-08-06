Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Можете поставити мені «+» за реальний експромт. Я досі під враженням від спілкування з маркізом, його дочкою та онуком. Вони нащадки тих, хто зробив відмінну інвестицію в нерухомість. І реально маркіз показував старовинні документи - уявляєте за які роки - з планами чергових реконструкцій та перебудов. Приблизно один раз в 20 років!
дякую, пане akurt за чудову розповідь. пригадались мої враження від Франції, як моряк(капітан) був часто у портах Марсель і Сет (на півдні) і ЛеГавр і Руан (на півночі). Шлях судна до Руану пролягає по річці Сена, десь 6 годин, влітку чудові краєвиди Верхньої Нормандії (на північному березі Сени на відстані 1-2км розташовані старинні замки (одного разу на території замка було весілля, народу десь 120-150 персон). Північна Франція подобається значно більше ніж південь, не так багато арабів і африканців. В моєму рейтингу країн світу , де б я бажав жити Франція у топ 3.
У цьому регіоні є ризик грандіозного шухера, тож страхуються
Може і так, ну і ще перебування десь 950 тис. українців під захистом - під дуже великим питанням. Читав - людей навіть звільняють - бо статус продовжили тільки за 4 дні до кінця легального перебування біженців (наприклад мій роботодавець присилає листи колегам - за 1 рік до кінця документів по яким вони легалізовані щоб починали робити наступний документ). Новий президент сказав що захист для біженців з України закінчиться в березні 2026 року - Польща буде першою такою країною з ЄС. Думаю через це буде дуже великий спад в оренді.