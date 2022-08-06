|
Інвестуємо в нерухомість закордоном
Додано: Пон 29 вер, 2025 09:07
Faceless написав: Альтернативщик написав:
класса комфорт
Альтернативщик написав:
Цена 14800 злотых за метр
Більше 4к баксів за метр комфорт класу без ремонту. Падіння, яке ми заслужили
Ну якщо би ти трохи знав ринок, то на піку коли була програма 2% кредит на старт ціни були і по 18-22 тис. зл. за метр. Зараз ціна устаканилась на рівні 14-16 тис.
1
Додано: Пон 29 вер, 2025 09:09
Бетон написав: Faceless написав: Альтернативщик написав:
класса комфорт
Альтернативщик написав:
Цена 14800 злотых за метр
Більше 4к баксів за метр комфорт класу без ремонту. Падіння, яке ми заслужили
Зря я покупал квартиру. Он как обвалилось. С 7 тысяч до 14
Ви ж купляли біля 40 метрів за 440 тис? Хіба це 7 тис?
