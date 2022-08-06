|
Інвестуємо в нерухомість закордоном
Додано: Пон 29 вер, 2025 09:07
Faceless написав: Альтернативщик написав:
класса комфорт
Альтернативщик написав:
Цена 14800 злотых за метр
Більше 4к баксів за метр комфорт класу без ремонту. Падіння, яке ми заслужили
Ну якщо би ти трохи знав ринок, то на піку коли була програма 2% кредит на старт ціни були і по 18-22 тис. зл. за метр. Зараз ціна устаканилась на рівні 14-16 тис.
Додано: Пон 29 вер, 2025 09:09
Бетон написав: Faceless написав: Альтернативщик написав:
класса комфорт
Альтернативщик написав:
Цена 14800 злотых за метр
Більше 4к баксів за метр комфорт класу без ремонту. Падіння, яке ми заслужили
Зря я покупал квартиру. Он как обвалилось. С 7 тысяч до 14
Ви ж купляли біля 40 метрів за 440 тис? Хіба це 7 тис?
Додано: Пон 29 вер, 2025 13:14
BIGor написав: Faceless написав: Альтернативщик написав:
класса комфорт
Альтернативщик написав:
Цена 14800 злотых за метр
Більше 4к баксів за метр комфорт класу без ремонту. Падіння, яке ми заслужили
Ну якщо би ти трохи знав ринок, то на піку коли була програма 2% кредит на старт ціни були і по 18-22 тис. зл. за метр. Зараз ціна устаканилась на рівні 14-16 тис.
Коли там обваляться нереальні ціни на житло в Кракові?
Додано: Пон 29 вер, 2025 14:35
Faceless написав:
Коли там обваляться нереальні ціни на житло в Кракові?
Всі можуть бути трохи в шоці від цих польських цін.
Але в Польщі якось ніколи не було дешево.
Я сам колись мріяв/планував купівлю квартири на півдні Польщі. Це був десь 2007 -2012 роки. Памʼятаю що в новобудові дійсно на 4 поверхи територія тільки до ЖК і це не Краків - BielskoBiala - була ціна 1400€ за кв.м.
І це було доволі дорого.
Мені здається, панове можуть пригадати ціни на нерухомість в Україні в ті роки, особливо в 2007 та першій половині 2008 року.
Додано: Пон 29 вер, 2025 16:31
Ставки оренди в них завищені відсотків на 20. Дійсно, чого ж це бізнес не пішов? Ну і розпродають по верху ринку. Щось не схоже на "Шеф, усьо пропало! Терміново виводимо хоч якесь бабло!".
Додано: Пон 29 вер, 2025 16:36
akurt написав: Faceless написав:
Коли там обваляться нереальні ціни на житло в Кракові?
Всі можуть бути трохи в шоці від цих польських цін.
Але в Польщі якось ніколи не було дешево.
Я сам колись мріяв/планував купівлю квартири на півдні Польщі. Це був десь 2007 -2012 роки. Памʼятаю що в новобудові дійсно на 4 поверхи територія тільки до ЖК і це не Краків - BielskoBiala - була ціна 1400€ за кв.м.
І це було доволі дорого.
Мені здається, панове можуть пригадати ціни на нерухомість в Україні в ті роки, особливо в 2007 та першій половині 2008 року.
Менш розвинута, з проблемами знайти роботу і все ще не Євросоюзна Чорногорія має ціни біля 3 к євро в тій самій Будві. Польща не буде дешевою, особливо поки українці підігрівають ціни.
Додано: Пон 29 вер, 2025 16:52
BIGor написав:
Ну якщо би ти трохи знав ринок, то на піку коли була програма 2% кредит на старт ціни були і по 18-22 тис. зл. за метр. Зараз ціна устаканилась на рівні 14-16 тис.
Я як раз у грудні 2023 перед закінченням цієї програми 2% - на самісінькому піку - був у тому ЖК. Щось там біля 14 тис. ціни були на великі метражі, а на зустріч з консультантом треба було записуватися за тиждень. А тут людина "па 14800" купила. І це в часах, коли будь-кого, хто тільки входить у відділ продажів, вилизують з ніг до голови і дають -20% (@BIGor
). Це вже "дєшєвєй" чи треба ще трохи почекати?
Додано: Пон 29 вер, 2025 17:02
Gastarbaiter написав: BIGor написав:
Ну якщо би ти трохи знав ринок, то на піку коли була програма 2% кредит на старт ціни були і по 18-22 тис. зл. за метр. Зараз ціна устаканилась на рівні 14-16 тис.
Я як раз у грудні 2023 перед закінченням цієї програми 2% - на самісінькому піку - був у тому ЖК. Щось там біля 14 тис. ціни були на великі метражі, а на зустріч з консультантом треба було записуватися за тиждень. А тут людина "па 14800" купила. І це в часах, коли будь-кого, хто тільки входить у відділ продажів, вилизують з ніг до голови і дають -20% (@BIGor
). Це вже "дєшєвєй" чи треба ще трохи почекати?
Щось схоже що брешете, перед закінченням програми 2% взагалі нічого не було притомного менше ніж 800 тисяч. Та і взагалі квартир було мало для купівлі. Про ціни навіть мовчу. Те що я дивився коштувало 18-22 тис. Нажаль історію цін даного ЖК ніхто не знає, можливо тільки Альтернативщик.
До речі, прикол, в тому ЖК де давали знижку сходу 20% до 18 тис. - вже 16 700 за метр. Правда оргудки - неліквід. Так що нормально ціни впали.
Додано: Пон 29 вер, 2025 17:08
BIGor написав:
Щось схоже що брешете, перед закінченням програми 2% взагалі нічого не було притомного менше ніж 800 тисяч. Та і взагалі квартир було мало для купівлі. Про ціни навіть мовчу. Те що я дивився коштувало 18-22 тис. Нажаль історію цін даного ЖК ніхто не знає, можливо тільки Альтернативщик.
Воно й було <14 тис. тому що у ліміт 800 тис. не вміщалося. Але 14 vs 14,8 за майже 2 роки - щось не схоже на обвал, який деякі обіцяли.
