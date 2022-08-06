akurt написав:Фінансовий форум України серед іншого може вихвалятися тим, що дописи розміщують пророки та гадалки.
Їм правда, до цих пір - за десяток останніх й років не вдалося вгадати хоч один раз хоч щось, але ж цікаво як!
Десь 1/2 року тому на форумі один з - вибачаюсь - членів - форуму надрукував свій авторитетний висновок про те, що туризм в Туреччині помер остаточно і безповоротньо.
Таки висновок він зробив: дивлячсь на зірки за небом.
Що насправді?
Я сьогодні зустрічав в аеропорту Анталії гостей з України (дісталися через Кишинів).
Чекав на парковці аеропорту - взяв та порахував скільки рейсів сьогодні відправить аеропорт Анталії за цю добу з 00:00 до 23:59.
Нарахував на відправлення 490 (чотириста дав"яносто) міжнародних авіарейсів.
Деякі рейси майже екзотичні: Люксембург, наприклад. До цього я навіть не знав, що в карликовій державі є свій аеропорт.
"Двіжняк" страшенний: люди - люди - люди - авто- авто- авто - автобуси- автобуси - автобуси...
Вогні вогні вогні... Шикарні автотраси...
Туреччина планує побити в цьому році власний рекорд та прийняти близько 60 000 000 туристів.
Переважно російських, хто би що не казав. Якщо що, то Люксембурга не бачив (не сумніваюсь, що він є, але, напевно, загубився поміж різномаїття тих самих міст, які ми тепер бачимо як обʼєкти атак наших дронів). Трохи поляків, трохи британців, але москалів десь відсотків 70. І так, погоджусь, турпотік великий. Останній тиждень сезону (багато готелів після 01.11 зачиняються), а заповненість стовідсоткова. Бо на болотах осінні канікули.