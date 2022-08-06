RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1073107410751076
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 12:40

  akurt написав:Фінансовий форум України серед іншого може вихвалятися тим, що дописи розміщують пророки та гадалки.
Їм правда, до цих пір - за десяток останніх й років не вдалося вгадати хоч один раз хоч щось, але ж цікаво як!

Десь 1/2 року тому на форумі один з - вибачаюсь - членів - форуму надрукував свій авторитетний висновок про те, що туризм в Туреччині помер остаточно і безповоротньо.
Таки висновок він зробив: дивлячсь на зірки за небом.
Що насправді?

Я сьогодні зустрічав в аеропорту Анталії гостей з України (дісталися через Кишинів).
Чекав на парковці аеропорту - взяв та порахував скільки рейсів сьогодні відправить аеропорт Анталії за цю добу з 00:00 до 23:59.
Нарахував на відправлення 490 (чотириста дав"яносто) міжнародних авіарейсів.
Деякі рейси майже екзотичні: Люксембург, наприклад. До цього я навіть не знав, що в карликовій державі є свій аеропорт.
"Двіжняк" страшенний: люди - люди - люди - авто- авто- авто - автобуси- автобуси - автобуси...
Вогні вогні вогні... Шикарні автотраси...
Туреччина планує побити в цьому році власний рекорд та прийняти близько 60 000 000 туристів.

Переважно російських, хто би що не казав. Якщо що, то Люксембурга не бачив (не сумніваюсь, що він є, але, напевно, загубився поміж різномаїття тих самих міст, які ми тепер бачимо як обʼєкти атак наших дронів). Трохи поляків, трохи британців, але москалів десь відсотків 70. І так, погоджусь, турпотік великий. Останній тиждень сезону (багато готелів після 01.11 зачиняються), а заповненість стовідсоткова. Бо на болотах осінні канікули.
gonchik74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1045
З нами з: 28.01.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 1073107410751076
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 1063, 1064, 1065
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
10649 6643531
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 жов, 2025 19:03
2XL
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25354 17270958
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 жов, 2025 01:45
ihorkyiv
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 14:52
6 389810
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 14:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (5096)
25.10.2025 13:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.