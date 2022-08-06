Додано: Пон 27 жов, 2025 10:21

Несподіванка з НімеччиниШвидко пройшла чергова відпустка приятеля, який вже рік мешкає на сході Німеччини - колишня «Німецька демократична республіка» ("ГДР").Родзинки додає той факт, що людина до цього мешкала у власній 4-к квартирі в Анталії: на лоджії - такий проєкт - є власний камін для приготування шашликів…Зараз мешкає в орендованій квартирі в місті Хемніц.Орендна плата без комуналки 380€, з комуналкою всі 500€… 55 кв.м «хрущовка».Здивували мене ціни в колишньому анклаві СРСР: реально копійки: 30…50 тисяч євро…Невже будівельники комунІзЬму так все загадили, що досі німці не можуть оговтатися?Не чекав я таких цін… Німеччина… реально дешево...Мій товариш з гумором дивиться на німців та називає їх ласкаво «буратіно».Окремі цитати:- нехай буратіни злигаються з буратінами .. це ж чудово спостерігати за буратінізацією ...- (про частину яка була «ГДР»): ну так усі знають що це УЖААААС!!! ГЕТТТООО! ... не буду їх розчаровувати);- Буратіни взагалі казковий народ ... вони продають один одному по колу глянсові обкладинки і радіють це ж чудово!- мені нафіг не потрібні Мюнхен з Берліном.. за їхні гроші) - це нехай лохи ведуться.- якщо працюєш віддалено і не потрібно "блиск золота та гламуру"... - ці міста не потрібні…- а якщо просто працюєш руками ногами... - то погодинка в Німеччині скрізь +-однакова…- НАВІЩО витрачати більше?