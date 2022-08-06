Додано: Сер 29 жов, 2025 11:54

Багаті теж плачуть…Навіть в Анталії.Як відомо, в нерухомості періодично бувають «гойдалка в цінах», «синусоіда».Всі українці таке відчували на собі: особливо в кінці ХХ сторіччя, коли 3-к квартиру можна було купити за 5 500$, а то і дешевше (дві сестрички- красуні в Запоріжжі ніяк не могли поділити батьківську спадщину - 3-к квартиру, отриману під час роботи батька на Автобазі 9, та вирішили продати її аж за 4 400$ просто тому, що цифра добре ділилася на «2». Через рік із сумом дивилися одна на одну, бо ціна стала 30, тоді 50…)Сплеск цін на нерухомість в Анталії припав на важкі та сумні 2022 та 2023 роки.Тоді ціни раптом злетіли в 3 (!) рази.Дуже вдало в цей період закінчив будівництвом новий ЖК досить відомий та авторитетний забудовник, який якраз здав ось це:Комплекс непоганий від слів «дуже непоганий», в дуже престижному районі міста - по тій вулиці тільки дорогі ЖК від дуже відомих Забудовників.Ціну Забудовник почав підвищувати щотижня і вийшов на горизонт в 700 000$ за квартири 3+1 площею орієнтовно 170 кв.м.Хватали так, що не встигали розпитати про «підводні камені».А там такий камінь був і дуже великий!Звісно, відділ продажу та рієлтори про нього нікому не розказували. А вилізло «боком».Якщо подивитися на фото: там три корпуси.В правому корпусі 23 квартири. Ось вони і продавалися.А корпус ліворуч та про центру - квартири не продавалися - то плата власнику земельної ділянки від Забудовника. Якщо хочете - це проста інвестиція власника земельної ділянки.У вас же не виникає сумніву, що мінімум половину квартир по 700 000$ викупили українці?А ще немає сумнівів, що іншу половину викупили росіяни? Правильно, що не виникало.Таким чином із всієї кількості квартир 23 квартири корпуса праворуч було продано, а інші не продавали б і не продаються. В них статус інший. Просто інвестиція.Як це роблять і в Україні - на єтапі продажу зібрався ОСББ в кількості 3-х осіб і з перевагою в 3 голоси з трьох було прийнято Статут ОСББ та обрано голову ОСББ.У вас же немає сумнівів - так і в Україні буває - головою ОСББ було призначено довірену особу Забудовника.На найближчих зборах ОСББ було присутньою 4 власника квартир і 3-ма голосами було затверджено найвищу ставку на утримання цього ЖК.Юридично все було «чисто»: кошторис утримання всього ЖК на рік (було призначено найвищу зарплатню голові, заступнику, начальнику охорони, охоронцям та прибиральникам) було поділено на 23 квартири реальних власників.А там і плавальний басейн, і підземний паркінг, і сад з пальмами…Це призвело до того, що наші українці та їх кращі друзі росіяни почали платити найвищу в Анталії квартплату.Для порівняння:- мій будинок 18 квартир - голова ОСББ мешкає в будинку - криштально чесна людина - кошторис складає сам - я голова ревізійної комісії - квартплата 750 лір (17$).- будинок приятеля - голова пенсіонер, але у минулому поліцейський - мудрий - затвердив кошторис із квартплатою в 1000 лір.- в цьому оазисі багатого життя - 8 000 лір (8000 гривень на місяць).Судяться мешканці.Намагалися змінити голову ОСББ.Не вдалося: все кворуму немає…Плачуть.Багаті теж плачуть…Вчора проїжджав я повз того ЖК - за дуже красивим парканом з десяток високих пальм. Всі давно не стрижені…Сьогодні подивився, чи щось там є на продаж?Є! Просять 685 000$.Ох, ці синусоіди…