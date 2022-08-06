Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Звонит как то родственница из Польши, голос дрожит, почти плачет. Грит мне, ты что натворил? Приезжала полиция с группой захвата, ищут тебя. Я думал, может я человека убил и не заметил. Ну такое же бывает, правда? Из всей информации ей сказали только фио полицейского и город, откуда они приехали. Я нашёл его в Фейсбуке, списались, пообщались. Вообще так мило. Он мне выслал форму я заполнил. Он прислал, что всё окей. Интересно, у нас мусора, т.е. менты, такие же милашки?
Сьогодні говорили з нашими українцями, які працюють в Офісі продажу одного з найбільш відомого в Анталії Забудовника. Що там з житлом для багатих?
1. Квартири в ЖК Преміум-класу в гарних локація як продавалися, так і продаються. Але ціни трохи "присіли". Те, що ще рік/два тому продавалося по 700 000 доларів - зараз в продажу по 650 000 доларів. Наприклад ось тут залишилась всього 1 квартира: https://www.alikemalgurdal.com/proje/15937-pura-vida
2. Дорогий сегмент купували "потихеньку" поволі: по 1 квартирі в квартал. 3. В цілому ціни на їх думку в стані "стагнації". 4. Головне: КВАРТИРИ НЕ МОЖУТЬ ВАРТУВАТИ ДЕШЕВШЕ: СОБІВАРТІСТЬ БУДІВНИЦТВА ДУЖЕ ВИСОКА. 5. Забудовник починає будівництво/реалізацію нового проєкту.
P.S. Для довідки: в Анталії вдень +27...+28. Температура води в морі +24. Ми на пляжі щоденно десь до 16:00. Штиль. На пляжі десятки рибалок - але якщо щось і виймають, то розміром з сірникову коробку. Це при тому, що пірнаєш з маскою - риби середнього розміру плавають.
Hotab написав:претоr Аліор банк Польща На сайті офіційно задекларовано , що українцям без Песела відкривають рахунок По факту в Кракові продинамили, в Перемишлі відкрили.
в чому складність отримати пессель? це швидко
Чи правильно я розумію, що іноземець у Польщі може отримати номер PESEL, навіть не маючи жодних формальних зв’язків із країною — таких як навчання, працевлаштування, оренда житла, реєстрація місця проживання чи дозвіл на проживання?
Дякую за посилання, але воно стосується саме PESEL UKR — варіанту, який передбачає тісну прив’язку до Польщі та автоматично тягне за собою податкове резидентство з обов’язком декларувати світовий дохід. Тому я хотів би обговорити інвестиції в закордонну нерухомість і управління банківськими рахунками в країнах, де особа не є податковим резидентом
Песель це просто ідентифікаційний код. Податкове резиденство визначається зовсім іншими чинниками, наприклад, проживання в пів року та ін
Бетон Тобто думаєш що варто отримати? Тим більше що у мене нема жодних закордонних статусів жодних країн . Тобто це буде чесно з мого боку) А як його позбавляють? Ну тобто отримав я, а сам там (в Польщі) не зʼявляюсь місяцями/роками, або ще більше, отримаю прихисток у іншій країні?? Чи це все не має значення?
На скільки я знаю - а спілкуюся з нашими в різних країнах - при оформленні прихистку в іншій країні ЄС треба довЕсти, що відмовився від преференцій в попередній країні. Теоретично це можливо, але є нюанси. Наприклад, люди повідомляли, що в Нідерландах вклеюють в закордонний паспорт - або ставлять печатку - і якось проблемно потім відмовитися. Тому я би особисто не радив отримувати польський прихисток заради клопоту. Варто це оформити в тій країні, де у вас є нерухомість.