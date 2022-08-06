Інвестуємо в нерухомість закордоном
Додано: Нед 02 лис, 2025 09:22
Додано: Нед 02 лис, 2025 10:40
Додано: Нед 02 лис, 2025 11:08
Додано: Нед 02 лис, 2025 13:34
kulakovyevhen написав:
А как эту ситуацию с получением лохода за рубежом рассматривает наша ДПС?
У загальному випадку - розглядає іноземний дохід як такий, що підлягає декларуванню: 18% ПДФО + 5% військовий збір.
5% — незнижувані, навіть якщо за кордоном уже сплачено більше.
18% — умовно зараховувані, але лише за наявності легалізованої довідки з мокрою печаткою.
У випадку продажу закордонної нерухомості — оподаткування йде від повної вартості об'єкта, а не від різниці між купівлею і продажем
Додано: Нед 02 лис, 2025 18:17
Це якщо ви резидент України.
Додано: Нед 02 лис, 2025 21:21
Для більшості громадян України довести відсутність резидентства
надзвичайно
складно, тому іноземні доходи за замовчуванням підлягають декларуванню
Додано: Пон 03 лис, 2025 11:53
Ну це перебільшення, достатньо не мати в Україні житла, бізнесу, фоп і мати центр життєвих інтересів в закордонній країні.
Додано: Пон 03 лис, 2025 12:11
BIGor написав:
Ну це перебільшення, достатньо не мати в Україні житла, бізнесу, фоп і мати центр життєвих інтересів в закордонній країні.
Накуа тоді взагалі щось декларувати в Україні?
Додано: Пон 03 лис, 2025 12:16
Це питання не до мене
