От таки ви вмовили мене почитати. Але на, мою думку, ваш переказ виглядає краще самої статті )
Додано: П'ят 07 лис, 2025 13:30
Додано: П'ят 07 лис, 2025 14:53
Цікава позиція. Чи могли б Ви трохи розгорнути, чому саме вважаєте орендну нерухомість у Європі — безглуздою? Адже контроль оренди та захист орендарів суттєво різняться між країнами — у Німеччині одне, у Польщі зовсім інше.
Водночас інвестування в Україну — це серйозні ризики та сумнівна ліквідність. І хоча річна дохідність може бути трохи вищою, як слушно зауважив Morgan Housel: "Ніколи не ризикуй втратити щось важливе заради потенційного прибутку, який тобі не критично потрібен."
Чи плануєте Ви особисто зараз вкладатися в українську нерухомість під оренду?
Додано: П'ят 07 лис, 2025 16:21
Цікаві у вас запитання.
Я НЕ планував, НЕ планую та НЕ збираюся вкладатися в нерухомість під оренду в жодній країні світу, в тому числі в Україні.
Додано: П'ят 07 лис, 2025 18:22
Додано: Суб 08 лис, 2025 07:56
Щодо перепродажу - вважаю однією за наймерзенніших професій професію рієлтора.
Завжди всім приятелям та знайомим говорю, що не можна вірити жодному слову.
За все життя нічого НЕ купував та НЕ продавав за допомогою рієлторів, зустрічав тільки двох порядних - одного - як це не дивно - молодого азербайджанця в Анталії і одну "пані, приємну у всіх відношеннях" - за межами Туреччини.
В той же час інколи з приємністю дивлюсь ролики в Рилс одного київського рієлтора - мені цікаво, як він висвітлює питання купівлі/продажу, яка в нього логіка (безумовно є) і інколи розказує цікаві речі про відносини між людьми.
Так що вам порада: вперед в цю важку мабуть справу - і с піснями!
Додано: Суб 08 лис, 2025 08:04
Шановне панство - посилання нижче НЕ Є РЕКЛАМОЮ.
Представники української діаспори в Аланії (Туреччина) пропонують вашим родинам розміщення на важкі зимові місяці на берегах Середземного моря за дисконтною ціною в 250 євро за місяць за мебльовану квартиру.
Нагадаю також, що фактично з будь-якого міста України можна дістатися в Аланію за ціною орієнтовно 4 000 гривень. Також відмінний варіант - з Кишинева літаком. До Кишинева купа автобусів з будь-якого міста України.
Посилання є нижче та також рекомендую зв"язуватися напряму з Тарасом, який очолює діаспору українців в Аланії.
P.S. Для модераторів: реально не реклама, а інформація. Реально є така ініціатива: 250 євро - і повноцінна квартира в розпорядженні родини. Наші люди мають на сьогодні близько 20 кваратир на цю пропозицію.
Додано: Суб 08 лис, 2025 13:41
Дякую за щирість — це рідкість у таких дискусіях. Якщо правильно розумію, Ви принципово не розглядаєте нерухомість як інструмент інвестування — ні в Україні, ні за кордоном. Чи вірно, що Ваша участь у темі — радше рефлексія, філософське осмислення, ніж практична діяльність? І навіть якщо Ви щось купуєте — то виключно для особистого проживання, без орендної чи спекулятивної мети?
Додано: Суб 08 лис, 2025 14:12
Його щоденна участь в темах - це непряма реклама своїх "помогаторських" послуг громадянам за кордоном втридорога, в яких насправді нема потреби, якщо людина хоч трохи занурювалась у тему, в якій їй це потрібно.
В більшості адекватних форумчан він в ігнорі.
Додано: Суб 08 лис, 2025 14:15
Все дещо простіше, пане «претог».
За моєю філософією життя я змінюю місця проживання не рідше, ніж один раз на 8 років.
Завжди графік зміни нагадує праву частину графіка функції у=х3.
Починав - як велика радість - з 1-к квартири, яку виміняв на авто Tavria-1102 (людина потім продала те авто в Польщі). Потім 1-к змінив на 2-к без доплати. Зробили якісний ремонт та поміняли з доплатою на 3-к в тому ж районі. Та 3-к була убита і таргани жили прямо в стінах. Коли відірвав шпалери в коридорі - то завалилася вся штукатурка.
Зробили якісний ремонт - і це було не дешево і не швидко) і в той самий день побачили оголошення з пропозицією змінити на інший - більш приємний район міста. Без доплати - але знову квартира убита.
Зробили якісний ремонт - і це було не дешеве в не швидко - через деякий час продали та побудували 2-о поверховий будинок за ті самі гроші - копійка в копійку.
Не варто говорити, що і той будинок було продано і з профітом.
Після цього виникло питання інвестувати за кордон. Я вибирав з багатьох країн, в яких особисто бував: а це і Грузія, де щорічно катався на лижах, і Польщя, де щорічно катався на лижах, і Словаччина, де щорічно катався на лижах, і Італія, де щорічно катався на лижах.
А остаточний вибір в 2017 році впав на Анталію, куди прилетів літаком із Львова, де зараз не проживаю, але маю квартиру (якщо хочете інвестиція).
Про свій досвід інвестицій та вибору країни проживання і активно ділився на заснованій гілці «Купуємо для себе, а не в оренду, закордонну нерухомість», звертаючи увагу на юридичні аспекти проживання та інвестицій за кордоном. Бо на той час Туреччина була найбільш безпроблемною та легкою для інвестицій країною: прилетів в неділю - в понеділок подивився квартиру - в середу оформив право власності - в четвер замовив меблі та побутову техніку - в пʼятницю все встановили - в суботу вилетів додому в Херсон (це так точно сталося в вересні 2019 року з моїми приятелями, з якими раніше відпочивали в Форосі).
Зверніть увагу на слова «для себе, а не в оренду».
Це принципово.
Та гілка існувала з квітня 2018 по червень 2021 року. В червні 2021 року я попросив її закрити, бо туди сповзлася вся гидомирна шушера, яку тільки можна уявити.
Гілка почала нагадувати лепрозорій і філію психлікарні: сповзлися в лохміттях всі невдахи по життю, всі, хто в житті грав в «неправильні» лотереї, та робив «неправильні» інвестиції. Гадаю дехто працював пацієнтом психлікарні - проти мене особисто - і за гроші.
Всі ці нещасні звинувачували у своїх карколомних помилках мене за мою нещасну інвестицію в сумі 49 500$ (квартира 1+1).
Це замість того, щоби думати головОМ, а не ногОМ.
Саме в ті роки я на форумі сформулював - увага - це було до війни - в 2021 році - «Три закони akurt’a” щодо інвестицій за кордон.
Якби учасники форуму керувалися тими законами, то багато хто мав би на сьогодні «запасний аеродром», як маю на сьогодні його я та три моїх товариша, у яких вистачило розуму мене послухати. Ці три варіанти - реалізовані моїми друзями - все моє надбання в період з 2018 по 2025 роки. З них двоє мешкають в UK та в Germany, а один зараз в інвестиції вересня 2019 року (квартира 2+1 в новому будинку від дуже відомого забудовника було куплено за 92 000€).
Давали людині 200 000+€ - не віддав. Причина проста: він з Херсона.
Тому я - дивлячись на праву гілку графіка функції у=х3 («ікс в кубі») не звертаю увагу на психічно хворих та йду далі - якщо і інвестую, то виключно для себе.
Гадаю відповів на ваше питання.
Поплававши щойно і прямо зараз в ще теплому Середземному морі.
Додано: Суб 08 лис, 2025 14:17
Коли закінчив цей текст, написаний в шезлонгу на берегу моря - побачив чергову дурню - на цей раз від пана won.
Дивно, але кількість вдарених по голові порожнім мішком із-за рогу вулиці, не зменшується.
Реально і дивно, і прикольно.
Нехай біситься і думає що воно розумне.
