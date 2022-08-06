RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1080108110821083
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 00:59

  претоr написав:
  akurt написав:Головне питання про гроші: Албанія передбачає обовʼязкове документальне підтвердження походження грошей

Ви маєте на увазі, що є країни, які цього не вимагають?

Такі країни є навіть в межах ЄС, наприклад, Угорщина. Скажу більше, там навіть практикується розрахунок за нал із записом вдвічі меншої суми в договорі для відповідного зменшення податків. Нотаріус в курсі.
The_Rebel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 854
З нами з: 01.06.19
Подякував: 124 раз.
Подякували: 222 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 08:37

News from France
(Або «Великий брат слідкує за тобою»)

Несподівано на електронну пошту прийшов лист від компанії, яка постачає електричну енергію в мою оселю/інвестицію у Франції:
Bonjour Madame (імʼя моєї жінки),
Pour le mois dernier, voici l'évolution de la consommation d'électricité de votre logement situé dans la commune : (…..)
176 kWh en octobre
Votre consommation -84 kWh par rapport à septembre 2025.

Suivez très régulièrement votre consommation dans l'appli EDF & Moi, changez vos habitudes et réalisez jusqu'à 10% d'économies sur votre consommation d'électricité (1) !
Je veux suivre ma conso
C'est parti ! À très bientôt, Votre conseiller EDF.
Я не електрик і не занурювався в електричні подробиці, але вони точно знають, яку кількість електрики я витрачаю ЩОДЕННО! І навіть на що саме: освітлення, обігрів чи на роботу побутової техніки. Щоденно! Про це є щоденна інформація в мобільному додатку.
Саме такий лист прийшов вперше: вони зафіксували, що в жовтні я витратив на 76 кВтгод енергії менше, з чим мене і поздоровляють.
Крім того дають просту пораду: ночі довгі, і навіть якщо просто протерти від пилу лампочки освітлення території та будинка, то можна зекономити ще 10%.

Економія в мене з простої причини: я виїхав з місця проживання ще 21 жовтня.
Всі «пакетники» відключені, крім тих, що дозволяють працювати одному з холодильників (повний заморожених фруктів) та системі, яка відчиняє браму вʼїзду на територію.

З 01 листопада зміни:
- примусовий «двозоннний режим» з 23:58 до 06:58 ранку та вдень з 11:00 до 13:00 з мінімальною ціною (раніше було з 23:58 до 07:58).
- в листопаді обіцяли надіслати всім споживачам лист - повідомлення про дотацію від держави саме на електрику в сумі від 50 до 250 €. Не знаю, чи попадають в категорію отримувачів іноземці.

Ціну на електрику точно не скажу: здається від 0,19 до 0,22€ за 1 кВтгод.
Договірна потужність 15 кВт.
Цікаво, що гроші списують автоматично з рахунка споживача в банку. Боржника теоретично бути не може.
Ось так працює жадібний наглий товстий пузан, одягнений в чорний фрак, який на голові носить круглий чорний кашкет «Циліндр».
Його імʼя «Капіталіст».

P.S. Eлектрика за останній рік зникала 1 раз на 1/2 години під час сильної зливи.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11558
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4073 раз.
Подякували: 1520 раз.
 
Профіль
 
1
2
7
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 00:11

  akurt написав:Я не електрик і не занурювався в електричні подробиці, але вони точно знають, яку кількість електрики я витрачаю ЩОДЕННО! І навіть на що саме: освітлення, обігрів чи на роботу побутової техніки. Щоденно! Про це є щоденна інформація в мобільному додатку.

Це сучасний електричний лічильник, та схоже деякі розетки обладнані лічильниками.
Цікаво, що гроші списують автоматично з рахунка споживача в банку. Боржника теоретично бути не може.

Це якщо надать рахунок та згоду на таке списання.
А так скоріш за все звичайний рахунок, який потрібно сплатить до якогось числа. У випадку несплати- попередження...
Water
 
Повідомлень: 3562
З нами з: 06.03.12
Подякував: 67 раз.
Подякували: 240 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 18:40

Ні, кожна розетка НЕ має ніяких лічильників.
Розетки звичайні без секретів.
Лічильник встановлено на вулиці в металевому боксі на стіні будинка, дисплей електронний.

Ніхто не передає ніяких показань: вони все фіксують своїми методами.
При укладанні угоди обовʼязково треба вказувати рахунок в банку в форматі IBAN.
Списання автоматичне щомісяця.
Контролювати споживання можна в мобільному додатку щоденно (!).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11558
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4073 раз.
Подякували: 1520 раз.
 
Профіль
 
1
2
7
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 11:18

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

А квт/ч съеденный шуруповёртом с болгаркой от квт/часа, ушедшего на работу мясорубки, блендера и вентиляторов счётчик отличает(в отчёте)?
барабашов
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 5486
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 364 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 12:21

"Не для Гриця паляниця" (українська приказка).
Востаннє редагувалось akurt в Нед 23 лис, 2025 17:41, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11558
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4073 раз.
Подякували: 1520 раз.
 
Профіль
 
1
2
7
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 12:28

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Ойвэй
Я сам после того как Миндич подрезал бюджет Украины стал антисемитом как и вы и выбросил видеокассеты с "Пианистом" и "Списком Шиндлера"
ПыСы...Похвастайтесь своим суперэкономичным вендорожником, шо за модель.
барабашов
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 5486
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 364 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 20:58

  akurt написав:Ні, кожна розетка НЕ має ніяких лічильників.
Розетки звичайні без секретів.

Такого не буває шо система магічним чином знає де споживання бойлера, а де електроплити. Там така фігня маленька, шо я сам не знав шо це розетка з лічильником.
Лічильник встановлено на вулиці в металевому боксі на стіні будинка, дисплей електронний.
Ніхто не передає ніяких показань: вони все фіксують своїми методами.

Лічильник і передає показники, інтервал можна налаштувать.
При укладанні угоди обовʼязково треба вказувати рахунок в банку в форматі IBAN.
Списання автоматичне щомісяця.
Контролювати споживання можна в мобільному додатку щоденно (!).

І шо, ну вказав рахунок, а гроші не зайшли, або зайшли на інший рахунок в іншому банку. Там в мобільному додатку гляньте, повинен буть сам рахунок, який потрібно сплатить до такого-то числа, для зручності споживача можлива автоматична оплата з рахунку споживача, але там повинен бути перемикач сплачувать автоматично, або споживач сам сплатить рахунок до такого-то числа, дата вказана в рахунку.
Востаннє редагувалось Water в Нед 23 лис, 2025 21:00, всього редагувалось 1 раз.
Water
 
Повідомлень: 3562
З нами з: 06.03.12
Подякував: 67 раз.
Подякували: 240 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 08:59

  The_Rebel написав:
  претоr написав:
  akurt написав:Головне питання про гроші: Албанія передбачає обовʼязкове документальне підтвердження походження грошей

Ви маєте на увазі, що є країни, які цього не вимагають?

Такі країни є навіть в межах ЄС, наприклад, Угорщина. Скажу більше, там навіть практикується розрахунок за нал із записом вдвічі меншої суми в договорі для відповідного зменшення податків. Нотаріус в курсі.

За Угорщину здивований. Що беруть кешем.
Хоча за Албанію здивований, що НЕ беруть. Мабуть дуже хочуть в ЕС найближчі роки.
Загалом тенденція така, що за кеш продають все менше і менше в навіть кандидатах на ЕС. Лише турки (на ринку забудовників Європи) в сіру залишились працювати.. І далеко не всі.,
Як корупціонери купують в гешпаніях - взагалі загадка.. Хрча.. Чому? Липова справка про продаж нерухомості в Україні - і у тебе легальний кеш через кордони. І легальне джерело походження для старої Європи.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 24 лис, 2025 09:51, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
 
Повідомлень: 17223
З нами з: 15.02.09
Подякував: 399 раз.
Подякували: 2541 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 09:35

  Hotab написав:
  The_Rebel написав:
  претоr написав:Ви маєте на увазі, що є країни, які цього не вимагають?

Такі країни є навіть в межах ЄС, наприклад, Угорщина. Скажу більше, там навіть практикується розрахунок за нал із записом вдвічі меншої суми в договорі для відповідного зменшення податків. Нотаріус в курсі.

За Угорщину здивований. Що беруть кешем.
Хоча за Албанію здивований, що НЕ беруть. Мабуть дубе хочуть в ЕС найближчі роки.
Загалом тенденція така, що за кеш витрати все менше і менше в навіть кандидатах на ЕС. Лише турки (на ринку забудовників Європи) в сіру залишились працювати.. І далеко не всі.,
Як корупціонери купують в Нешпвніях - взагалі загадка.. Хрча.. Чому? Липова справа а приладу в Україні - і у тебе легальний кеш через кордони. І легальне джерело походження для старі Європи.

Навіть власник готелю в Албанії куди я їздив відпочивати не може купити хату в Греції, бо не може показати звідки гроші.В Албанії він має оформленого ФОПа. Весною їхня податкова робить раптовий набіг, перераховують кількість ліжок в готелі. З них він платить фіксований збір. І все, більше до початку наступного сезону він нікого не бачить. Гроші бере і налом і карточкою. Після закінчення сезону, на початку жовтня, приїжджає до Греції де влаштовується на роботу.
Оскільки працює до початку сезону, від сили получається місяців сім
Банк кредит не дає, бо нем має постійного місця роботи.
Мусить орендувати.
Bolt
 
Повідомлень: 3724
З нами з: 09.11.17
Подякував: 23 раз.
Подякували: 285 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 1080108110821083
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 1064, 1065, 1066
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
10653 6685410
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 лис, 2025 14:09
Bolt
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
25354 17329967
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 жов, 2025 00:45
ihorkyiv
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 13:52
6 392786
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 13:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.