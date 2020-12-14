Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Damien написав:Интересно, насколько вырастут цены в течение следующей недели в Славянске/Краматорске
Исходя из последних новостей - упадут и существенно.
Можно быть турбопатриотом, но есть еще объективная реальность. Которая говорит о том, что с 02/2022 по 2025 год в Луганске/Донецке стоимость квартир и аренды поднялась в 5(пять) раз и на данный момент примерно равна(или даже превышает) киевским в аналогичным локациях.
В Крыму тоже самое. До оккупации цена была намного ниже, чем сейчас
Приблизно те саме, як і оренда вбитих бабушатників у прифронтових містах, де ціни задерли для військових
й відсутність води ніяк не впливає?.. власне, а хто там взагалі орендує квартири?
а з приводу зростання цін - це просто накид. бо гадаю у випадку здачі половина населення звідти поїде...
Бетон,прокомментируй пожалуйста цену. Голая такая 62 стоит. Особенно понравилось про "премиальную сантехнику Гаппо"- я этот дрек в сарай не поставлю, хотя бы Импрезу чешскую от бедности. Мое мнение- от силы трицатку вкинули за все про все, еще трицатку хотят сверху.
а мне больше "понравился" аквариум-спальня это сейчас так модно?
Питання до знавців. Чи може професійнимй безробітний (точніше, "безробітний") в Україні купити собі на вторинці житло преміального класу? Ціною від 300 000 доларів і вище, до 2 000 000 дол? Хтось в курсі? Тому що недороге житло (50 000 - 200 000 доларів) - купляється легко і просто будь-ким, і ніяка податкова не питає, звідки гроші.
61 таких цен нет - под 70 Этаж - неликвид Аквариум - фигня какая-то Ванны нет, хата холостяка . Вместо стола дурацкая дешёвая стойка Свет очень бомжатский В глазах рябит от дешманского дсп и кажется богато на первый взгляд Ремонт 40