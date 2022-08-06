Додано: Пон 24 лис, 2025 12:54

Нерухомість в Анталії: ситуація станом на кінець листопада 2025



В ці дні зустрічаюся з нашими українцями, які мають відношення до будівництва та реалізації нерухомості.

Сиділи зараз на пляжі та слухав таке:

- на ринку нерухомості пауза із незначчним зниженням цін. Але прогнозують зростання після Нового року. На чому заснований прогноз зростання - не пояснювали. Я тільки звернув увагу на те, що на багатьох будинках в Анталії зараз плакати “Satilik” (Продам).

- мінімальна ціна, за яку можна купити нову під ключ квартиру 2+1 (3-к) це 3 000 000 гривень/лір.

Це район Kepez - досить далеко від моря (треба їхати швидкісним трамваєм мабуть не менше, ніж хвилин 30). Автобусом не знаю, але зараз квиток на автобус в Анталії коштує 35 гривень/лір.

- цікаво про Забудовників: викупають ділянки землі на основі «бартера»: за ділянку землі віддадуть власнику після закінчення будівництва +/- 3 квартири.

Інші - на продаж, що покриває всі витрати і забезпечує прибуток. Я був в тому районі тиждень тому: будинки в 5-6 поверхів. Здається, по 9 поверхів немає, або не звернув увагу.

- Оренда виросла: в тому ж районі за 25 000 гривень/лір можна орендувати 2+1 на «пристойному» поверсі, або за 25 000 гривень/лір - 1+1, але повністю з меблями.

- в моєму мікрорайоні (до моря 2000 м або десь 30 хвилин пішки, на ровері 15-17 хвилин) вчора і в моєму будинку виставили квартиру 2+1 - непогану - але “giris” поверх (за нашою градацію поверх 1, за турецькою це поверх «0») - порожня, без меблів - теж за 25 000 гривень/лір. Я навіть зайшов подивився: досить непогана квартира, чистенька, акуратна, з величезним балконом, поруч з яким дерева оливи та пальми. Буде цікаво який час експозиціі.



Не реклама, а інформація про ситуацію. Мені рекламувати не треба: в четвер о 06:30 вже залишаю Анталію.