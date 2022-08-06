RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1082108310841085
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 09:54

Середземноморське узбережжя Туреччини: сезон 2025 закрито!

Вчора ввечері від причалів порту в Анталії відійшло круїзне судно.
Туристи погуляли - як і я - чудовою набережною та відплили на судні в свої країни.
Зображення
Сезон закрито:
- якщо в понеділок 24 листопада ще плавали в морі, то у вівторок 25 листопада в моря вже не плавав ніхто;
- температура води в морі різко впала: на сьогодні це 21,9 градуси, а ще тиждень тому було +22,6...
- дві попередні ночі в Анталії - суттєві дощі та зливи...
- на тиждень наперед прогнозують дощову погоду з температурою 17...19 градусів вдень...

Але не все так погано: в грудні-січні-лютому вдень в основному буде сонячно до +16.
До такої ж температури (+16) поступово впаде температура води в Середземному морі).
Взимку - крім відвідувань каньйонів та водоспадів люди будуть відвідувати гірськолижні центри - їх тут неподалік аж 3: Saklikent Ski Centre (всього 43 км від Анталії), Davraz Ski Centre (150 км від Анталії), Kayserі-Erciyes Ski Centre (620 км від Анталії). Останній самий "крутий" та самий розвинений, зручно дістатися літаком: переліт в один бік з Анталії 1500 гривень/лір.
Вже оголошено ціни на Ski-pass: реально смішні ціни, бо квіток на 50 підйомів - 4 000 гривень/лір. Не на день, а лижнику "середньої руки" може вистачити і на тиждень: шикарні довгі траси з висоти в 3 700 м (!!!) над рівнем моря...

Я завтра зранку відлітаю з Анталії... Мої гарячі вітання вуйкам, які - поглажуючі гливкими руками свої крижі - розповідали бздуру, що я торгую по всіх країнах світу "Запасними аеродромами" в Анталії...

Ключі від квартири залишив голові ОСББ з дозволом оселитися - за потреби - приятелям: в одних був "приліт" позавчора (повибивало в будинку всі вікна та двері), а в інших була жахливою остання ніч (в Запоріжжі)...
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11567
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4073 раз.
Подякували: 1520 раз.
 
Профіль
 
1
2
7
  #<1 ... 1082108310841085
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 1064, 1065, 1066
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
10653 6686600
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 лис, 2025 14:09
Bolt
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
25354 17333724
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 жов, 2025 00:45
ihorkyiv
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 13:52
6 392867
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 13:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (5163)
26.11.2025 09:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.