Додано: Сер 26 лис, 2025 09:54

Але не все так погано:

Вчора ввечері від причалів порту в Анталії відійшло круїзне судно.Туристи погуляли - як і я - чудовою набережною та відплили на судні в свої країни.Сезон закрито:- якщо в понеділок 24 листопада ще плавали в морі, то у вівторок 25 листопада в моря вже не плавав ніхто;- температура води в морі різко впала: на сьогодні - 26 листопада 2025 - це 21,9 градуси, а ще тиждень тому було +22,6...- дві попередні ночі в Анталії - суттєві дощі та зливи...- на тиждень наперед прогнозують дощову погоду з температурою 17...19 градусів вдень...в грудні-січні-лютому вдень в основному буде сонячно до +16.До такої ж температури (+16) поступово впаде температура води в Середземному морі).Взимку - крім відвідувань каньйонів та водоспадів люди будуть відвідувати гірськолижні центри - їх тут неподалік аж 3: Saklikent Ski Centre (всього 43 км від Анталії), Davraz Ski Centre (150 км від Анталії), Kayserі-Erciyes Ski Centre (620 км від Анталії). Останній самий "крутий" та самий розвинений, зручно дістатися літаком: переліт в один бік з Анталії 1500 гривень/лір.Вже оголошено ціни на Ski-pass: реально смішні ціни, бо квіток на 50 підйомів - 4 000 гривень/лір. Не на день, а лижнику "середньої руки" може вистачити і на тиждень: шикарні довгі траси з висоти в 3 700 м (!!!) над рівнем моря...Я в четвер зранку відлітаю з Анталії... ще не знаю, коли повернусь, можливо, в березні або в квітні…Мої гарячі вітання горе-великегоре-хВахівцям, які часто-густо розповідали бздуру, що я торгую по всіх країнах світу "Запасними аеродромами" в Анталії...Ключі від квартири залишив голові ОСББ з дозволом оселитися - за потреби - приятелям: в одних був "приліт" позавчора (повибивало в будинку всі вікна та двері), а в інших була жахливою остання ніч (в Запоріжжі)...