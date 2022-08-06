Хомякоид написав:Короче купую будинок в Німеччині. Дав добро на Різдво, процес все тягнеться і тягнеться. Це ще іпотека не задіяна. Пять відсотків податок на купівлю. Це в моїй землі. Я не заздрю людям які купують будинки по пів мільйона і вище. Тільки податок на купівлю виходить суми від яких в піт кидає. Є бундесземлі де податок 6.5 відсотків.
А є в Німеччині податки на володіння нерухомістю як в США? Мається на увазі суттєвий розмір, в Україні вони також є від встановленого метражу, але більше символічні.
Тільки на землю податок. Можлива є якісь виключення. Але ніколи не чув.
akurt написав: 1. Ринок нерухомості Іспанії: Іспанія вступає у 2026 рік у позиції, яку мало хто міг передбачити десять років тому: як один із найстійкіших та найшвидше зростаючих ринків елітного житла в Європі.Поєднання конкурентного ціноутворення, обмеженої пропозиції та високого міжнародного попиту вивело країну на перше місце у світі серед місць для проживання, згідно з останнім звітом Dils Lucas Fox Market Report. Хоча деякі частини Європи продовжують потерпати від наслідків вищих ставок та повільного зростання, Іспанія продемонструвала одні з найсильніших показників на континенті. Продажі житла у першій половині 2025 року досягли 379 484, що є найвищим показником за перше півріччя з часів до фінансової кризи та на 32,6% вище середнього показника за десятиліття. Джерело: https://www.lucasfox.com/news-and-press ... tIQAvD_BwE
Ось вам і конрентно-образне мислення, ось вам і бачення стратегії. В мережі багато роликів від одного українського товстуна - рієлтора по Іспанії. В одному з роликів він сказав дуже просто: за останні 5 років всі ціни зросли в 2 (два) рази - так що там думати... (Звісно, це заява рієлтора, можна не довіряти, але показова). Та й гріх сказати: де пан "Юзік" купив собі квратиру - о, так в Іспанії. І погодьтеся: за помірною цінеою (преса писала 150 000 євро).
А мене навпаки - завжди дивували відносно низькі ціни (особливо ще років 10-15 тому) у Іспанії в порівнянні до Англії, Німеччини, Франції, Нідерландів, Скандинавії і тп. Побувавши там 15 років тому, я не розумів чим ця країна гірша за вище перераховані. Коли хтось казав, що купив віллу біля моря за 70 тис. Євро., а в той час в Англії такі вартували від 300 тис. фунтів. Ну я розумію, що в Іспанії менше роботи та зарплати в порівнянні з цими країнами. Але в наш час, коли з'являються все більше можливостей для віддаленої роботи, то ціни рано чи пізно мали почати вирівнювання.
Ось ви і відповіли на питання. Зараз все більше робіт переходить в онлайн. В Німмечині вже навіть кредити видають онлайн в банках. Сенс купувати будинок за 300 тис. якщо можна купити за 50 тис. десь біля середземного моря де навіть опалення не потрібне.