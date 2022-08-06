Інвестуємо в нерухомість закордоном
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2026 08:47

  The_Rebel написав:
  Хомякоид написав:Короче купую будинок в Німеччині.
Дав добро на Різдво, процес все тягнеться і тягнеться.
Це ще іпотека не задіяна.
Пять відсотків податок на купівлю. Це в моїй землі. Я не заздрю людям які купують будинки по пів мільйона і вище. Тільки податок на купівлю виходить суми від яких в піт кидає. Є бундесземлі де податок 6.5 відсотків.

А є в Німеччині податки на володіння нерухомістю як в США? Мається на увазі суттєвий розмір, в Україні вони також є від встановленого метражу, але більше символічні.


Тільки на землю податок.
Можлива є якісь виключення. Але ніколи не чув.
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2026 08:52

  The_Rebel написав:
  akurt написав:
1. Ринок нерухомості Іспанії:
Іспанія вступає у 2026 рік у позиції, яку мало хто міг передбачити десять років тому: як один із найстійкіших та найшвидше зростаючих ринків елітного житла в Європі. Поєднання конкурентного ціноутворення, обмеженої пропозиції та високого міжнародного попиту вивело країну на перше місце у світі серед місць для проживання, згідно з останнім звітом Dils Lucas Fox Market Report.
Хоча деякі частини Європи продовжують потерпати від наслідків вищих ставок та повільного зростання, Іспанія продемонструвала одні з найсильніших показників на континенті. Продажі житла у першій половині 2025 року досягли 379 484, що є найвищим показником за перше півріччя з часів до фінансової кризи та на 32,6% вище середнього показника за десятиліття.
Джерело: https://www.lucasfox.com/news-and-press ... tIQAvD_BwE

Ось вам і конрентно-образне мислення, ось вам і бачення стратегії.
В мережі багато роликів від одного українського товстуна - рієлтора по Іспанії. В одному з роликів він сказав дуже просто: за останні 5 років всі ціни зросли в 2 (два) рази - так що там думати...
(Звісно, це заява рієлтора, можна не довіряти, але показова).
Та й гріх сказати: де пан "Юзік" купив собі квратиру - о, так в Іспанії.
І погодьтеся: за помірною цінеою (преса писала 150 000 євро).



А мене навпаки - завжди дивували відносно низькі ціни (особливо ще років 10-15 тому) у Іспанії в порівнянні до Англії, Німеччини, Франції, Нідерландів, Скандинавії і тп. Побувавши там 15 років тому, я не розумів чим ця країна гірша за вище перераховані. Коли хтось казав, що купив віллу біля моря за 70 тис. Євро., а в той час в Англії такі вартували від 300 тис. фунтів. Ну я розумію, що в Іспанії менше роботи та зарплати в порівнянні з цими країнами. Але в наш час, коли з'являються все більше можливостей для віддаленої роботи, то ціни рано чи пізно мали почати вирівнювання.


Ось ви і відповіли на питання. Зараз все більше робіт переходить в онлайн.
В Німмечині вже навіть кредити видають онлайн в банках.
Сенс купувати будинок за 300 тис. якщо можна купити за 50 тис. десь біля середземного моря де навіть опалення не потрібне.
Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2539, 2540, 2541
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
25403 17826168
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 кві, 2026 19:48
Vadim_
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 1066, 1067, 1068
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
10678 6915627
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 бер, 2026 11:54
Shaman
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 13:52
6 404029
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 13:45
Bolt

