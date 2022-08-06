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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1095109610971098
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 08:02

Цікаві новини надходять із Туреччини щодо нерухомості.
Поки що інформація не підтверджена офіційно, але щось вже відбувається і документ очікують днями.

Це суттєва позитивна зміна на ринку нерухомості Туреччини.

Приблизно 5 років тому в Туреччині було оголошено про включення в список так званих «закритих для поселення іноземців» мікрорайонів десятків самих смачненьких районів найбільших курортних міст.
Мотивація: кількість іноземців перевищує 25% населення.

Така ситуація реально призвела до збільшення цін на нерухомість - страждали громадяни країни.
Це правда. Наприклад, в 2016-2021 роках будь-хто міг купити 2-о кімнатну квартиру приблизно за 45 000…50 000$, і це «під ключ» з повним ремонтом, частково з меблями (прихода та кухня), побутовою технікою (варочна поверхня, духова шафа та витяжка), а також з плавальним басейном (!).
На піку цін - це весна/літо 2023 року такі квартири легко продавалися по 150 000$.

Наприклад:
- в Анталії в список закритих було включено 3 мікрорайони великого району Коньяалти: це Liman, Hurma та Sarisu. Це самі «смачні» мікрорайони у берега моря!
- в Аланіі в список увійшли 4 центральних мікрорайони!

Включення в список «закритих» мало такі наслідки:
- іноземець купити квартиру міг, але отримати на цій підставі картку Виду на проживання - не міг.
- іноземець взяти в оренду квартиру міг, але жити в ній більше безвізових 90 днів - не міг. Картку Виту на проживання не видавали.
- станом на травень 2026 року відбулася стабілізація цін на ринку нерухомості та стагнація в царині купівлі квартир іноземцями, що звісно непокоїло Забудовників, бо будівництво весь час йшло шаленими темпами.

За ще не підтвердженими даними на наступному тижні буде Рішення Уряду про суттєві позитивні зміни в списку «закритих мікрорайонів».

Для іноземців це буде великий позитив: купівля нерухомості - шлях до отримання Виду на проживання в країні.

Прогнозують підвищення цін на нерухомість.
Гадаю, що зміни викликані подіями війни в Ірані: капітали тікають з ОАЕ та інших країн в конфлікті.
Місяць тому Туреччина оголосила про суттєву амністію капіталів, які заходять в країну, та відміна податків для іноземців на 20 років.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 06 чер, 2026 08:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 12:27

  akurt написав:Прогнозують підвищення цін на нерухомість.

Чому ж ви залишили Туреччину, раз там рай небесний???? Причому так швидко чухнули звідти. Часом, турецька податкова не мала до вас питань?
Frant
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