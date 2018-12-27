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фондовый рынок 27.12.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 27.12.18 + Додати

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на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Чет 27 гру, 2018 13:23 Итоги: Мировой фондовый рынок 27.12.18 США



Фондовые индексы США по итогам среды подскочили на 5-5,8% после наихудшего сочельника в истории, когда показатели опустились до минимума с весны 2017 года на фоне бюджетного кризиса в США.



Промышленный индекс Dow Jones вырос на 4,99%, до 22878,65 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 5,84%, до 6554,36 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 4,96%, до 2467,75 пункта.



Во вторник американские биржи были закрыты в связи с празднованием Рождества, а в понедельник фондовые индексы США упали до минимумов за 1,5 года на опасениях вокруг бюджета американского правительства. Камнем преткновения является требование президента страны Дональда Трампа согласовать 5 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой.



Инвесторы в среду обратили внимание на заявление главы комитета экономических советников при Белом доме Кевина Хассетта о том, что Джером Пауэлл останется во главе Федрезерва США, несмотря на критику со стороны президента Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов. Ранее Трамп назвал ФРС «единственной проблемой экономики» и обвинил регулятор в отсутствии чувства рынка.



По мнению некоторых экспертов, распродажи на рынках перед Рождеством были связаны скорее с субъективными опасениями инвесторов, нежели с серьезными опасениями по поводу состояния экономики.

«Разница между падением в банковской системе и на фондовом рынке в том, что банковская система поддерживается правительством, в то время как фондовый рынок не только не поддерживается, наоборот, многие факторы имеющейся волатильности напрямую связаны с политикой правительства», - отметил Дэн Сузуки, портфельный менеджер Richard Bernstein Advisors.



Позднее министр финансов США Стивен Мнучин процитировал в своем Twitter высказывание Трампа о том, что он никогда не предлагал уволить главу Федрезерва.



Кроме того, участники рынка с оптимизмом восприняли новости Mastercard Spending Pulse о росте предпраздничных розничных продаж в США до максимума за последние шесть лет. На этом фоне бумаги ритейлера Amazon подскочили на 9,44%.



В среду Dow Jones Industrial Average впервые вырос на более 1000 пунктов за сессию, восстановление произошло когда индекс S&P 500 был на пороге перехода к «медвежьему рынку» определяемому как снижение на более 20% от предыдущего максимума.

Все три основных фондовых индекса США показали самый большой дневной процентный рост с марта 2009 г.



Продажи в праздничный сезон 2018 г. выросли на 5,1% до выше 850 млрд. долларов — наиболее высоких за шесть лет, согласно данным Mastercard. Индекс акций компаний розничной торговли в S&P 500 вырос на 7,4%, акции онлайн-ретейлера Amazon выросли на 9,4%.



Цены на нефть также выросли при улучшении отношения к «рисковым активам», таким как акции, индекс акций энергетических компаний вырос на 6,2%.

Рынок ранее был очень перепродан, и неясно, завершилась ли коррекция, однако сильный рост является позитивным сигналом.



Промышленный индекс Dow Jones повысился на 4,98% до уровня 22 878,45 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 4,96%, до 2 467,70 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ закрылся в «плюсе» на 5,84% до 6 554,36 пункта.



Азия



Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг завершили торги разнонаправленно, при этом японский Nikkei вырос почти на 4% на фоне позитива на биржах США.



По итогам торгов японский индекс Nikkei 225 вырос на 3,88%, до 20077,62 пункта. Рост показателя стал самым высоким более чем за два года.



Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,61% - до 2483,09 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,22%, до 1264,23 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index уменьшился на 0,67% - до 25478,88 пункта.



Южнокорейский KOSPI вырос на 0,02%, до 2028,44 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,88%, до 5597,2 пунктов.



Фондовые индексы США в среду подскочили на 5-5,8%. Инвесторы обратили внимание на заявление главы комитета экономических советников при Белом доме Кевина Хассетта о том, что Джером Пауэлл останется во главе Федрезерва США, несмотря на критику со стороны президента Дональда Трампа. Ранее Трамп назвал ФРС «единственной проблемой экономики» и обвинил регулятор в отсутствии чувства рынка.



При этом во вторник снижение японского Nikkei 225 достигало 5%. Негативная динамика была обусловлена падением американских фондовых индексов до минимума с весны 2017 года.



Японские акции выросли в цене, но в пятницу может быть совсем другая история, учитывая теперешнюю высокую волатильность рынков.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС выросли к закрытию сессии в среду. Индекс Мосбиржи по итогам торгов поднялся на 0,79% - до 2308,85 пункта, РТС - на 0,43%, до 1053,17 пункта.



Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.00 Киева вырос на 0,58%, до 69,06 RUB/USD, курс евро - на 0,69%, до 78,8 RUB/EUR.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2019 года на бирже ICE в Лондоне поднялась на 3,02% - до $52,35 за баррель.



Бумаги Сбербанка подросли на 0,05%, «Газпрома» — на 0,95%, «ЛУКОЙЛа» —на 0,41%, «АЛРОСы» — на 0,98%, Московской биржи — снизились на 0,47%.



К вечеру среды российский рынок акций выглядит неоднородно. Индекс РТС в целом смотрится логично в диапазоне 1 040—1 055 пунктов. Индекс Мосбиржи реагирует на ослабление рубля и дорожает, вечерние торги идут чуть выше 2 300 пунктов. Краткосрочный торговый коридор тут находится в границах 2 280—2 325 пунктов.



Думается, 27 декабря торги на фондовой секции Московской биржи пройдут вблизи текущих отметок.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду 26 декабря понизился на 3,91 пункта или на 0,70% до уровня 552,48 пунктов.



Объем торгов за день составил 355,9 млн. грн., акциями наторговали 0,52 млн. грн.



Как сообщалось, в пятницу 21 декабря ПФТС-индекс понизился на 7,16 пункта или на 1,27% до уровня 556,39 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 237,42 пунктов или на 73,36% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.

В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.

В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 26 декабря, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) колеблются в среду, при этом активность торгов невысока в связи с рождественскими праздниками, свидетельствуют данные бирж. Инвесторы также проявляют осторожность в связи с бюджетным кризисом в США.



По состоянию на 07.10 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,02% - до 2504,33 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - рос на 0,01%, до 1285,31 пункта.



Корейский KOSPI опускался на 1,7% - до 2020,1 пункта.



Японский Nikkei 225 снижался на 0,04% - до 19147,77 пункта, при этом ранее в среду показатель рос.



Биржи Гонконга и Австралии закрыты в среду в связи с праздниками. По итогам торгов понедельника корейский гонконгский индекс Hang Seng Index опустился на 0,4% - до 25651,38 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,48% - до 5493,8 пункта.



Биржи США и Европы во вторник были закрыты на рождественские праздники. Американские рынки откроются в среду, европейские - в четверг.



Негатива рынкам добавляет неопределенность из США по вопросу бюджета правительства. В минувшую субботу на последнем перед рождественскими праздниками заседании демократы в сенате США не согласились утвердить бюджет.



Камнем преткновения является требование президента страны Дональда Трампа согласовать $5 миллиардов на строительство стены на границе с Мексикой.



Во вторник Трамп заявил, что временная приостановка работы ряда федеральных структур из-за бюджетного кризиса (шатдаун) продлится до тех пор, пока не будет принято решение о финансировании строительства стены на границе с Мексикой.



Японский Nikkei 225 колеблется после падения во вторник на 5%, спровоцированного не только негативом из США, но и укреплением иены к доллару. Более дорогая национальная валюта негативно сказывается на стоимости акций компаний-экспортеров, снижая их доход в долларах.



Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам торгов среды опустились, кроме индекса Японии, слабые праздничные торги и риски из США сдержали рынки Азии.



По итогам торгов индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,26% - до 2498,29 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,42%, до 1279,79 пункта.



Корейский KOSPI уменьшился на 1,31% - до 2028,01 пункта.



Японский Nikkei 225 поднялся при этом на 0,89%, до 19327,06 пункта.



Биржи Гонконга и Австралии закрыты в среду в связи с праздниками. По итогам торгов понедельника гонконгский индекс Hang Seng Index опустился на 0,4% - до 25651,38 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,48% - до 5493,8 пункта.



Биржи США и Европы во вторник были закрыты на рождественские праздники.



Американские рынки откроются в среду, европейские - в четверг. В связи с праздниками объем торгов в Азии был снижен.



Неопределенность из США сдерживала индексы региона. В минувшую субботу на последнем перед рождественскими праздниками заседании демократы в сенате США не согласились утвердить бюджет. Камнем преткновения является требование президента страны Дональда Трампа согласовать $5 миллиардов на строительство стены на границе с Мексикой.



Японский индекс Nikkei 225 закрылся ростом в рамках коррекции после того, как потерял 5% во вторник на фоне рисков из США и укрепления иены. Более дорогая национальная валюта негативно сказывается на стоимости акций компаний-экспортеров, снижая их доход в долларах.



Индекс ПФТС по итогам торгов в среду снизился на 0,7% - до 552,48 пункта.



Торговый оборот на бирже составил 355,9 млн. грн., в том числе акциями - 0,52 млн. грн.



Среди индексных бумаг изменились в стоимости акции Центрэнерго (-6,67%), Райффайзен Банка Аваль (-2,87%) и Донбассэнерго (+2%).



Номинальный индекс «Украинской биржи» остался неизменным на уровне 1705,04 пункта.



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду просел на 0,39% - до 411,45 пункта при объеме торгов 2,14 млн. злотых (15,8 млн. грн.).



В «индексной корзине» подешевели акции «Кернела» (-1,03%) и агрохолдинга ИМК (-0,38%), подорожали – «Агротона» (+5,35%).



К полудню четверга, 27 декабря для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг поднимаются, следуя позитивной динамике американских индексов после окончания рождественских праздников.



По состоянию на 6.35 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,56% - до 2512,35 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,54%, до 1286,76 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index поднимался на 0,62% - до 25811,51 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,21%, до 2032,22 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличивался на 1,81% - до 5593 пунктов, японский Nikkei 225 - на 3,91%, до 20081,55 пункта.



Американские индексы подскочили на 5-6% по итогам торгов среды после того, как упали в понедельник на 2,2-2,9%, во вторник торги были закрыты в связи с празднованием Рождества.



Снижение бирж было связано с бюджетным кризисом в США.

В минувшую субботу демократы в сенате США не согласились утвердить бюджет.



Камнем преткновения является требование президента страны Дональда Трампа согласовать $5 миллиардов на строительство стены на границе с Мексикой.



Добавило оптимизма на рынки в среду и заявление главы комитета экономических советников при Белом доме Кевина Хассетта о том, что Джером Пауэлл останется во главе Федрезерва США, несмотря на критику со стороны президента Дональда Трампа. Трамп уже неоднократно критиковал ФРС за повышение ставки, заявляя, что это может повредить экономическому росту



Поддержало торги в США и удорожание нефти в среду на 8-9%. В связи с этим подскочили в цене акции энергетических компаний Азии. Бумаги японский JX Holdings подорожали на 7,3%, китайской CNOOC Ltd - на 3,2%, австралийской Woodside Petroleum Ltd - на 4,2%.



Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг завершили торги разнонаправленно, при этом японский Nikkei вырос почти на 4% на фоне позитива на биржах США.



По итогам торгов японский индекс Nikkei 225 вырос на 3,88%, до 20077,62 пункта. Рост показателя стал самым высоким более чем за два года.



Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,61% - до 2483,09 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,22%, до 1264,23 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index уменьшился на 0,67% - до 25478,88 пункта.



Южнокорейский KOSPI вырос на 0,02%, до 2028,44 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,88%, до 5597,2 пунктов.



Фондовые индексы США в среду подскочили на 5-5,8%. Инвесторы обратили внимание на заявление главы комитета экономических советников при Белом доме Кевина Хассетта о том, что Джером Пауэлл останется во главе Федрезерва США, несмотря на критику со стороны президента Дональда Трампа. Ранее Трамп назвал ФРС «единственной проблемой экономики» и обвинил регулятор в отсутствии чувства рынка.



При этом во вторник снижение японского Nikkei 225 достигало 5%. Негативная динамика была обусловлена падением американских фондовых индексов до минимума с весны 2017 года.



Японские акции выросли в цене, но в пятницу может быть совсем другая история, учитывая теперешнюю высокую волатильность рынков.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



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Камнем преткновения является требование президента страны Дональда Трампа согласовать 5 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой.Инвесторы в среду обратили внимание на заявление главы комитета экономических советников при Белом доме Кевина Хассетта о том, что Джером Пауэлл останется во главе Федрезерва США, несмотря на критику со стороны президента Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов. Ранее Трамп назвал ФРС «единственной проблемой экономики» и обвинил регулятор в отсутствии чувства рынка.По мнению некоторых экспертов, распродажи на рынках перед Рождеством были связаны скорее с субъективными опасениями инвесторов, нежели с серьезными опасениями по поводу состояния экономики.«Разница между падением в банковской системе и на фондовом рынке в том, что банковская система поддерживается правительством, в то время как фондовый рынок не только не поддерживается, наоборот, многие факторы имеющейся волатильности напрямую связаны с политикой правительства», - отметил Дэн Сузуки, портфельный менеджер Richard Bernstein Advisors.Позднее министр финансов США Стивен Мнучин процитировал в своем Twitter высказывание Трампа о том, что он никогда не предлагал уволить главу Федрезерва.Кроме того, участники рынка с оптимизмом восприняли новости Mastercard Spending Pulse о росте предпраздничных розничных продаж в США до максимума за последние шесть лет. На этом фоне бумаги ритейлера Amazon подскочили на 9,44%.В среду Dow Jones Industrial Average впервые вырос на более 1000 пунктов за сессию, восстановление произошло когда индекс S&P 500 был на пороге перехода к «медвежьему рынку» определяемому как снижение на более 20% от предыдущего максимума.Все три основных фондовых индекса США показали самый большой дневной процентный рост с марта 2009 г.Продажи в праздничный сезон 2018 г. выросли на 5,1% до выше 850 млрд. долларов — наиболее высоких за шесть лет, согласно данным Mastercard. Индекс акций компаний розничной торговли в S&P 500 вырос на 7,4%, акции онлайн-ретейлера Amazon выросли на 9,4%.Цены на нефть также выросли при улучшении отношения к «рисковым активам», таким как акции, индекс акций энергетических компаний вырос на 6,2%.Рынок ранее был очень перепродан, и неясно, завершилась ли коррекция, однако сильный рост является позитивным сигналом.Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг завершили торги разнонаправленно, при этом японский Nikkei вырос почти на 4% на фоне позитива на биржах США.Фондовые индексы США в среду подскочили на 5-5,8%. Инвесторы обратили внимание на заявление главы комитета экономических советников при Белом доме Кевина Хассетта о том, что Джером Пауэлл останется во главе Федрезерва США, несмотря на критику со стороны президента Дональда Трампа. Ранее Трамп назвал ФРС «единственной проблемой экономики» и обвинил регулятор в отсутствии чувства рынка.При этом во вторник снижение японского Nikkei 225 достигало 5%. Негативная динамика была обусловлена падением американских фондовых индексов до минимума с весны 2017 года.Японские акции выросли в цене, но в пятницу может быть совсем другая история, учитывая теперешнюю высокую волатильность рынков.Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.00 Киева вырос на 0,58%, до 69,06 RUB/USD, курс евро - на 0,69%, до 78,8 RUB/EUR.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2019 года на бирже ICE в Лондоне поднялась на 3,02% - до $52,35 за баррель.Бумаги Сбербанка подросли на 0,05%, «Газпрома» — на 0,95%, «ЛУКОЙЛа» —на 0,41%, «АЛРОСы» — на 0,98%, Московской биржи — снизились на 0,47%.К вечеру среды российский рынок акций выглядит неоднородно. Индекс РТС в целом смотрится логично в диапазоне 1 040—1 055 пунктов. Индекс Мосбиржи реагирует на ослабление рубля и дорожает, вечерние торги идут чуть выше 2 300 пунктов. Краткосрочный торговый коридор тут находится в границах 2 280—2 325 пунктов.Думается, 27 декабря торги на фондовой секции Московской биржи пройдут вблизи текущих отметок.Как сообщалось, в пятницу 21 декабря ПФТС-индекс понизился на 7,16 пункта или на 1,27% до уровня 556,39 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 237,42 пунктов или на 73,36% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 26 декабря, сессия в ПФТС.К полудню четверга, 27 декабря для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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