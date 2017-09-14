У Києві підвищують квартплату: скільки доведеться платити
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У нас это собрание в доме управа проводила. Объявили подъем от того что есть чуть более чем на 70%. Ну как-то не 5% как Вы заявили - и да, действительно - желающих проголосовать за это решение тогда не нашлось. Начали грозить представители управорганизации что в противном случае лифт будет работать 2 часа утром 2 часа вечером и все. Мы все с них поржали... Мне и самому интересно как оно с нового года будет.
Все реформы в Украине имеют однонаправленное действие - повышение оплаты на все для всех людей . Я жду реформы которая бы снизила или же убрала оплаты для людей и повысила их материальное состояние , интересно будут ли такие реформы ???
makishin60 написав:Все реформы в Украине имеют однонаправленное действие - повышение оплаты на все для всех людей . Я жду реформы которая бы снизила или же убрала оплаты для людей и повысила их материальное состояние , интересно будут ли такие реформы ???
Можна і так. Прибрати оплату можна забравши у Вас предмет за який необхідно платити. Не має квартири - не має за що платити. Менше платиш- більше залишається, покращується матеріальний стан.
Кажуть Власність зобов'язує. Зи. Я чомусь проти такого сценарію.
makishin60 написав:Все реформы в Украине имеют однонаправленное действие - повышение оплаты на все для всех людей . Я жду реформы которая бы снизила или же убрала оплаты для людей и повысила их материальное состояние , интересно будут ли такие реформы ???
Можна і так. Прибрати оплату можна забравши у Вас предмет за який необхідно платити. Не має квартири - не має за що платити. Менше платиш- більше залишається, покращується матеріальний стан.
Кажуть Власність зобов'язує. Зи. Я чомусь проти такого сценарію.
У вас с логикой непонятки . Люди живут в своих квартирах доставшихся им от предков , родственников , от советской власти , многие квартиры выдавались по льготам . Вот власть эта повышает всем и сразу . Но я разбирался с ЖЕКом по поводу оплаты и пришел в ужас от того какие прибыли они получают . И самое интересное что часть денег от людей прокручивается ЖЕКАми через коммерческие фирмы и списывается на непонятные работы . Это все под крышей чиновников которые часть людских денег передают наверх бонзам этой власти .