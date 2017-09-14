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У Києві підвищують квартплату: скільки доведеться платити
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 28 гру, 2018 10:41
makishin60 написав:
я разбирался с ЖЕКом по поводу оплаты и пришел в ужас от того какие прибыли они получают . И самое интересное что часть денег от людей прокручивается ЖЕКАми через коммерческие фирмы и списывается на непонятные работы . Это все под крышей чиновников которые часть людских денег передают наверх бонзам этой власти
Ну, трубы экстренно ж ремонтируют. а все остальное, то таке.. не горит же)
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 10:53
Первый написав: nalim написав:
Негодяи. Пока нас всех не уничтожает, не успокоятся.
Лнр с днр не підвищують. Можливо туди?
Странный формат мышления.
Других вариантов нет?
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 11:09
shapo написав: Moimir написав:
Дали б уже всем патриотам по патриотическому минимальному прожиточному на патриота, остальное на веру и мову ..и не морочили бы голову патриотам своими оправданиями
Этого мало.
Нужны европейские тарифы на коммунальные услуги.
Эти уб...ки из ЖЕКа , а теперь управляющей компании за 20 лет что живу ни разу не заменили лампочку на моей лестничной клетки и не отключают ее ночью не говоря о том, чтобы реле на движение поставить как в соседних домах.
За что им платить, за уборку мусора, так за это сейчас отдельной строкой берут.
За убитый лифт?
В общем, боксера вместе с нынешней бандой пора спускать в унитаз
Я прошу прощения, и при всем уважении, но ЖЭК знал о проблемах в Вашем подъезде?
Потому как в моем доме ЖЭК все эти мелочи делает по телефонному звонку. Причем замена лампочек в одном случае была произведена в течении 3-х часов, а во втором, очень извинились (сам офигел), что не успеют выполнить заявку в тот-же день (звонок был в 16 с чем-то), и обещали выполнить на следующий день, что и было сделано. Периодически вешают объявления на досках возле подъезда, чтобы жильцы обращались по поводу необходимых работ в доме, и телефон, на который звонить.
А соседи, которые сами меняют лампочки, никогда не просили ЖЭК это сделать. Так откуда ЖЭК узнает, что лампочка перегорела?
А боксера, согласен, только не в унитаз, а в мусоропровод. И после этого заварить "всенепременно" (с).
У меня уже появляется ощущение, что Леня-космос был лучше.
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 11:12
EKO написав:
А что, не у кого больше, кроме меня, вопрос не возник по вышесказанному этими деятелями?
Они правда настолько "потерялись", что сами сознательно сообщают во всеуслышание, что плевать они хотели на законы Украины и УК им не указ? Тупые или бесстрашные?
Сегодня 27 декабря 2018 года."С 1 января 2019 года Киев поднимет квартплату в части обслуживания домов и придомовой территории в связи с повышением цен на электроэнергию, которая используется для освещения мест общего пользования и функционирования лифтов в многоквартирных домах - заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Петр Пантелеев".«Есть определенная процедура, согласно которой повышение тарифа нужно согласовать минимум за две недели с жильцами, нужно проводить собрание с жильцами, чтобы более 75% людей были согласны с повышением тарифа, но люди не согласятся. Если поднять тариф автоматически, то это незаконно, объяснять людям нет времени, можно только в убыток себе работать», – сообщила начальник Управления развития жилищно-коммунального хозяйства департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА Вера Радченко
Надеюсь, после отстранения этих беспредельщиков от власти, они точно будут работать не в убыток и времени у них будет достаточно. Шить в колонии рукавицы и прочий текстиль, на благо Родины
А с каких пор Закон Украины кого-то останавливал?
Для Вас не было показательным назначение луценко?
"Если нельзя, но очень хочется - то можно" (с)
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 11:14
rjkz написав:
при всем уважении, но ЖЭК знал о проблемах в Вашем подъезде?
Обратная связь запросто может быть через дворника.
вот только давно уже в подъезде возле заваренных мусоропроводов убирают раз в месяц.. а то и реже
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 11:16
EKO написав: Pegasmaster написав: nalim написав:
Негодяи. Пока нас всех не уничтожает, не успокоятся.
господа, это же главный финансовый форум страны, как повышение квартплаты вас уничтожит?
я сейчас плачу в районе 250 грн, ну повысят на 5%, и что?
самая болезненная тема не эта, а отопление.
Не ну это понятно, что не умрет никто от этого.
А откуда вы взяли, что на 5% повышение?
В заголовке: В Киеве повышают квартплату: сколько придется платить?
но, ответа в тексте не прозвучало, да и не могло.
По каждому дому тариф просчитывается индивидуально, и % будет разным даже у двух одинаковых по проекту.
Просто, лично мне не приятно, когда наемные работники, вдруг резко начинают мнить себя владельцами города и открыть заявлять, что: "с жильцами, нужно проводить собрание с жильцами, чтобы более 75% людей были согласны с повышением тарифа, но люди не согласятся... объяснять людям нет времени"
- а потому срать мы хотели на их мнение и требования закона.
Ну, наемные-же работники владеют страной и подход аналогичный. И было это и раньше.
Я не говорю, что это хорошо, но Вы так удивляетесь, как-будто что-то сначала стало по-другому, а потом вернулось "взад".
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 11:17
rjkz написав:
И после этого заварить "всенепременно" (с). У меня уже появляется ощущение, что Леня-космос был лучше.
В почтовых ящиках появилась газета с обличчям Сан Саныча. может он? лучше)
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 11:19
rjkz написав:
Для Вас не было показательным назначение луценко?
"Если нельзя, но очень хочется - то можно"
Показательно, что ЕС проглотила такой финт. и ни че..
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 11:20
rjkz написав: Первый написав: nalim написав:
Негодяи. Пока нас всех не уничтожает, не успокоятся.
Лнр с днр не підвищують. Можливо туди?
Странный формат мышления.
Других вариантов нет?
Чому? Є. Створюємо осбб. Прописуємо в статут що любі витрати більше 5/10/20/1000 грн лише за погодженням з усіма мешканцями. Відмовляємось від послуг які не потрібні, додаємо які потрібні і вуаля...
Всім процвітання!
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 11:23
makishin60 написав: Первый написав: makishin60 написав:
Все реформы в Украине имеют однонаправленное действие - повышение оплаты на все для всех людей . Я жду реформы которая бы снизила или же убрала оплаты для людей и повысила их материальное состояние , интересно будут ли такие реформы ???
Можна і так. Прибрати оплату можна забравши у Вас предмет за який необхідно платити.
Не має квартири - не має за що платити. Менше платиш- більше залишається, покращується матеріальний стан.
Кажуть Власність зобов'язує.
Зи. Я чомусь проти такого сценарію.
У вас с логикой непонятки . Люди живут в своих квартирах доставшихся им от предков , родственников , от советской власти , многие квартиры выдавались по льготам . Вот власть эта повышает всем и сразу . Но я разбирался с ЖЕКом по поводу оплаты и пришел в ужас от того какие прибыли они получают . И самое интересное что часть денег от людей прокручивается ЖЕКАми через коммерческие фирмы и списывается на непонятные работы . Это все под крышей чиновников которые часть людских денег передают наверх бонзам этой власти .
Розкажіть какие. Яку частину передають бонзам? Кому саме?
Всім процвітання!
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