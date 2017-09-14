У Києві підвищують квартплату: скільки доведеться платити

EKO написав:

"С 1 января 2019 года Киев поднимет квартплату

Есть определенная процедура

повышение тарифа нужно согласовать минимум за две недели

Если поднять тариф автоматически, то это незаконно

А что, не у кого больше, кроме меня, вопрос не возник по вышесказанному этими деятелями?Они правда настолько "потерялись", что сами сознательно сообщают во всеуслышание, что плевать они хотели на законы Украины и УК им не указ? Тупые или бесстрашные?Сегодня 27 декабря 2018 года.в части обслуживания домов и придомовой территории в связи с повышением цен на электроэнергию, которая используется для освещения мест общего пользования и функционирования лифтов в многоквартирных домах - заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Петр Пантелеев"., согласно которойс жильцами, нужно проводить собрание с жильцами, чтобы более 75% людей были согласны с повышением тарифа, но люди не согласятся., можно только в убыток себе работать», – сообщила начальник Управления развития жилищно-коммунального хозяйства департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА Вера РадченкоНадеюсь, после отстранения этих беспредельщиков от власти, они точно будут работать не в убыток и времени у них будет достаточно. Шить в колонии рукавицы и прочий текстиль, на благо Родины