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У Києві підвищують квартплату:
скільки доведеться платити

У Києві підвищують квартплату: скільки доведеться платити
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 5678>
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 13:58

  Pegasmaster написав:я сейчас плачу в районе 250 грн, ну повысят на 5%, и что?

у вас похоже квартира меньше 40 м2?...
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 14:17

Re: кажуть

  nalim написав:Результат нулевой. Если влить еще денег, Васадзе и их стырит. Смысл?

Отож.
Труд, конечно, облагораживает и время занимает, но основное предназначение труда - это полезный результат, окромя облагораживания.
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:10

Re: У Києві підвищують квартплату: скільки доведеться платит

  Тракторист написав:у вас похоже квартира меньше 40 м2?...

заплатил 252,95 грн в этом месяце.
квартира стандартная трешка в 16-этажке, около 75 метров.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:13

Re: У Києві підвищують квартплату: скільки доведеться платит

  EKO написав:Не ну это понятно, что не умрет никто от этого.
А откуда вы взяли, что на 5% повышение?
В заголовке: В Киеве повышают квартплату: сколько придется платить?
но, ответа в тексте не прозвучало, да и не могло.
По каждому дому тариф просчитывается индивидуально, и % будет разным даже у двух одинаковых по проекту.

я просто о том писал, что насколько надо 250 грн в месяц поднять, чтобы это было существенной суммой для зажиточных обитателей главного финансового форума страны?
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:25

Re: 75 метров

  Pegasmaster написав:заплатил 252,95 грн в этом месяце. квартира стандартная трешка

Льготник. один проживающий
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:36

  Pegasmaster написав:
  Тракторист написав:у вас похоже квартира меньше 40 м2?...

заплатил 252,95 грн в этом месяце.
квартира стандартная трешка в 16-этажке, около 75 метров.

За квартиру 56 м2 квартплата 406 грн.
nalim
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 16:06

  Первый написав:
  nalim написав:Негодяи. Пока нас всех не уничтожает, не успокоятся.

Лнр с днр не підвищують. Можливо туди?


Странный формат мышления.
Других вариантов нет?[/quote]

Чому? Є. Створюємо осбб. Прописуємо в статут що любі витрати більше 5/10/20/1000 грн лише за погодженням з усіма мешканцями. Відмовляємось від послуг які не потрібні, додаємо які потрібні і вуаля...[/quote]

Скажіть Первый, а ви створили вже осбб? Не було проблем забрати будинок від Жеку?
Наскільки я знаю, нові будинки Жеки не бажають віддавати, бо то є чудове джерело прибутку.

Стосовно старих будинків, спочатку нехай управляюча компінія будинок до ладу доведе, а потів нехай вже "нулячий" осбб передає. А то, як роками бабло стригти, то ОК, а як ремонт зробити, то коштів немає.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 16:16

  nalim написав:
  Pegasmaster написав:
  Тракторист написав:у вас похоже квартира меньше 40 м2?...

заплатил 252,95 грн в этом месяце.
квартира стандартная трешка в 16-этажке, около 75 метров.

За квартиру 56 м2 квартплата 406 грн.

2-шка в 16-ти поверхівці 64кв м - квартплата 486грн
jeugen
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 16:32

  Pegasmaster написав:
  Тракторист написав:у вас похоже квартира меньше 40 м2?...

заплатил 252,95 грн в этом месяце.
квартира стандартная трешка в 16-этажке, около 75 метров.

а в каком селе или посёлке строят 16-этажки? в крупных городах тариф от 6 до 8 грн. за м2... :mrgreen:
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 16:54

Re: У Києві підвищують квартплату: скільки доведеться платит

Якісь захмарні ціни. "Середній тариф комунальних підприємств складе після коригування 5,80 грн/кв. м" Це після минулого підвищення 1,5 роки назад. Після цього з тарифу забрали вивіз сміття. У вас же 7-8 грн/кв. м, що більше схоже на ОСББ.

  Тракторист написав:а в каком селе или посёлке строят 16-этажки? в крупных городах тариф от 6 до 8 грн. за м2... :mrgreen:


1-й поверх без ліфта, тариф з вивозом сміття 5,0774 грн/кв. м. Після коригування на вивіз сміття виходить приблизно 4,35 грн/кв. м. На верхніх поверхах буде дорожче. Але точно не 7-8 грн/кв. м.
Востаннє редагувалось Giroi в П'ят 28 гру, 2018 16:58, всього редагувалось 1 раз.
Giroi
 
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