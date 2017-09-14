У Києві підвищують квартплату: скільки доведеться платити

у вас похоже квартира меньше 40 м2?...
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 13:58
у вас похоже квартира меньше 40 м2?...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
Додано: П'ят 28 гру, 2018 14:17
Re: кажуть
Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:10
Re: У Києві підвищують квартплату: скільки доведеться платит
Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:13
Re: У Києві підвищують квартплату: скільки доведеться платит
я просто о том писал, что насколько надо 250 грн в месяц поднять, чтобы это было существенной суммой для зажиточных обитателей главного финансового форума страны?
Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:25
Re: 75 метров
Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:36
Додано: П'ят 28 гру, 2018 16:06
Странный формат мышления.
Других вариантов нет?[/quote]
Чому? Є. Створюємо осбб. Прописуємо в статут що любі витрати більше 5/10/20/1000 грн лише за погодженням з усіма мешканцями. Відмовляємось від послуг які не потрібні, додаємо які потрібні і вуаля...[/quote]
Скажіть Первый, а ви створили вже осбб? Не було проблем забрати будинок від Жеку?
Наскільки я знаю, нові будинки Жеки не бажають віддавати, бо то є чудове джерело прибутку.
Стосовно старих будинків, спочатку нехай управляюча компінія будинок до ладу доведе, а потів нехай вже "нулячий" осбб передає. А то, як роками бабло стригти, то ОК, а як ремонт зробити, то коштів немає.
Додано: П'ят 28 гру, 2018 16:16
Додано: П'ят 28 гру, 2018 16:32
а в каком селе или посёлке строят 16-этажки? в крупных городах тариф от 6 до 8 грн. за м2...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
Додано: П'ят 28 гру, 2018 16:54
Re: У Києві підвищують квартплату: скільки доведеться платит
Якісь захмарні ціни. "Середній тариф комунальних підприємств складе після коригування 5,80 грн/кв. м" Це після минулого підвищення 1,5 роки назад. Після цього з тарифу забрали вивіз сміття. У вас же 7-8 грн/кв. м, що більше схоже на ОСББ.
1-й поверх без ліфта, тариф з вивозом сміття 5,0774 грн/кв. м. Після коригування на вивіз сміття виходить приблизно 4,35 грн/кв. м. На верхніх поверхах буде дорожче. Але точно не 7-8 грн/кв. м.
Востаннє редагувалось Giroi в П'ят 28 гру, 2018 16:58, всього редагувалось 1 раз.
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