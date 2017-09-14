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У Києві підвищують квартплату:
скільки доведеться платити

У Києві підвищують квартплату: скільки доведеться платити
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 16:57

  rjkz написав:
  sal написав:
  rjkz написав:Умные уже гору обошли и не самым умным без умных несладко.

Умный еще учится и учится заранее, чтобы не оказаться на майдане.


Да, учится, курсы иностранных языков переполнены. Возраст от 3-х лет до 50-ти.
Знакомый с работы уволился, чтобы с детьми сидеть дома. Жена преподает на курсах, дает частные уроки, уроки по скайпу. Без выходных и с утра до позднего вечера. Скайп-уроки иногда после полуночи заканчиваются.
На некоторых курсах 1-2 преподавателя на всех, причем порой преподают начальные уровни те, кто сами не сильно-то языки знают. Ценник повышается чуть-ли не каждые 3 месяца. Преподаватели диктуют себе размер зарплаты, чуть что не так - уходят к конкурентам.

О чем это говорит?
"Кто будет последним - выключите свет в Борисполе" (с) :mrgreen:


Вы все свои арендные квартиры уже продали в ожидании пипца и массового свала?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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