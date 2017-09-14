У Києві підвищують квартплату: скільки доведеться платити
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rjkz написав:Умные уже гору обошли и не самым умным без умных несладко.
Умный еще учится и учится заранее, чтобы не оказаться на майдане.
Да, учится, курсы иностранных языков переполнены. Возраст от 3-х лет до 50-ти. Знакомый с работы уволился, чтобы с детьми сидеть дома. Жена преподает на курсах, дает частные уроки, уроки по скайпу. Без выходных и с утра до позднего вечера. Скайп-уроки иногда после полуночи заканчиваются. На некоторых курсах 1-2 преподавателя на всех, причем порой преподают начальные уровни те, кто сами не сильно-то языки знают. Ценник повышается чуть-ли не каждые 3 месяца. Преподаватели диктуют себе размер зарплаты, чуть что не так - уходят к конкурентам.
О чем это говорит? "Кто будет последним - выключите свет в Борисполе" (с)
Вы все свои арендные квартиры уже продали в ожидании пипца и массового свала?