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У Києві підвищують квартплату:
скільки доведеться платити

У Києві підвищують квартплату: скільки доведеться платити
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 16:57

  rjkz написав:
  sal написав:
  rjkz написав:Умные уже гору обошли и не самым умным без умных несладко.

Умный еще учится и учится заранее, чтобы не оказаться на майдане.


Да, учится, курсы иностранных языков переполнены. Возраст от 3-х лет до 50-ти.
Знакомый с работы уволился, чтобы с детьми сидеть дома. Жена преподает на курсах, дает частные уроки, уроки по скайпу. Без выходных и с утра до позднего вечера. Скайп-уроки иногда после полуночи заканчиваются.
На некоторых курсах 1-2 преподавателя на всех, причем порой преподают начальные уровни те, кто сами не сильно-то языки знают. Ценник повышается чуть-ли не каждые 3 месяца. Преподаватели диктуют себе размер зарплаты, чуть что не так - уходят к конкурентам.

О чем это говорит?
"Кто будет последним - выключите свет в Борисполе" (с) :mrgreen:


Вы все свои арендные квартиры уже продали в ожидании пипца и массового свала?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 18:41

  Pegasmaster написав:
  EKO написав:Не ну это понятно, что не умрет никто от этого.
А откуда вы взяли, что на 5% повышение?
В заголовке: В Киеве повышают квартплату: сколько придется платить?
но, ответа в тексте не прозвучало, да и не могло.
По каждому дому тариф просчитывается индивидуально, и % будет разным даже у двух одинаковых по проекту.

я просто о том писал, что насколько надо 250 грн в месяц поднять, чтобы это было существенной суммой для зажиточных обитателей главного финансового форума страны?



Вы сильно удивитесь - но мы платим не только ЖЭКу. Это не единственная проблема и статья расходов для любого человека - тем более финансиста. Так что суммы выходят боле чем существенны. Но вам не понять - вы ж льготник , и не финансист. На данном форуме - в основном начинающие финансисты - а не матерые. Кстати - на то и финансист - что бы деньги уметь считать. Никогда не станет финансистом тот, кто тратит деньги зря н пойми за что и на что.

А что касается существенного платежа - который задевает интересы любого финансиста - то вам этого тоже не понять, но если человек себя уважает - то любой не адекватный платеж ,который с вас вымогают, тем более - плата вообще ни за что - очень задевает и напрягает. В психологии это называется - "человека опускают на деньги". Кому понравится - когда его опускают ? Есть разные извращенцы и любители такого , но у нормальных людей это вызывает возмущение. И поверьте сумма на которую вас опускают - тут вообще не главное.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 19:00

  rjkz написав:
  Первый написав:
  rjkz написав:Лнр с днр не підвищують. Можливо туди?


Странный формат мышления.
Других вариантов нет?

Чому? Є. Створюємо осбб. Прописуємо в статут що любі витрати більше 5/10/20/1000 грн лише за погодженням з усіма мешканцями. Відмовляємось від послуг які не потрібні, додаємо які потрібні і вуаля...


Да я не про это.
Вы имеете триггер в логике - "если что-то не нравится - гоу ту л/днр"
Несколько плоское мышление - не находите?


Я бы не назвал это плоским мышлением - а скорее человек считает что мы живем в условиях жесткой диктатуры - он вам говорит, что если нынешняя власть вас не сможет опустить на деньги - путем неадекватных платежей - то выжить тут вы не сможете. Вас уничтожат. А вы наивный про ОСББ пишете. Опускать на деньги можно где угодно и как угодно. Если такой метод управления страной и заточенный под это госаппарат, так и через ОСББ вытянут еще больше.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 19:08

  trololo написав:Вы все свои арендные квартиры уже продали в ожидании пипца и массового свала?


А ты что, купить их собрался в ожидании расцвета?
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shapo
 
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  #<1 ... 5678
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