У Києві підвищують квартплату: скільки доведеться платити

Додано: П'ят 28 гру, 2018 18:41

Pegasmaster написав: EKO написав: Не ну это понятно, что не умрет никто от этого.

А откуда вы взяли, что на 5% повышение?

В заголовке: В Киеве повышают квартплату: сколько придется платить?

но, ответа в тексте не прозвучало, да и не могло.

По каждому дому тариф просчитывается индивидуально, и % будет разным даже у двух одинаковых по проекту. Не ну это понятно, что не умрет никто от этого.А откуда вы взяли, что на 5% повышение?В заголовке: В Киеве повышают квартплату: сколько придется платить?но, ответа в тексте не прозвучало, да и не могло.По каждому дому тариф просчитывается индивидуально, и % будет разным даже у двух одинаковых по проекту.

я просто о том писал, что насколько надо 250 грн в месяц поднять, чтобы это было существенной суммой для зажиточных обитателей главного финансового форума страны? я просто о том писал, что насколько надо 250 грн в месяц поднять, чтобы это было существенной суммой для зажиточных обитателей главного финансового форума страны?

Вы сильно удивитесь - но мы платим не только ЖЭКу. Это не единственная проблема и статья расходов для любого человека - тем более финансиста. Так что суммы выходят боле чем существенны. Но вам не понять - вы ж льготник , и не финансист. На данном форуме - в основном начинающие финансисты - а не матерые. Кстати - на то и финансист - что бы деньги уметь считать. Никогда не станет финансистом тот, кто тратит деньги зря н пойми за что и на что.А что касается существенного платежа - который задевает интересы любого финансиста - то вам этого тоже не понять, но если человек себя уважает - то любой не адекватный платеж ,который с вас вымогают, тем более - плата вообще ни за что - очень задевает и напрягает. В психологии это называется - "человека опускают на деньги". Кому понравится - когда его опускают ? Есть разные извращенцы и любители такого , но у нормальных людей это вызывает возмущение. И поверьте сумма на которую вас опускают - тут вообще не главное.