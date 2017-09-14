У Києві підвищують квартплату: скільки доведеться платити

Додано: П'ят 28 гру, 2018 19:27

rjkz написав: sal написав: rjkz написав: при всем уважении, но ЖЭК знал о проблемах в Вашем подъезде? при всем уважении, но ЖЭК знал о проблемах в Вашем подъезде?

Обратная связь запросто может быть через дворника.

вот только давно уже в подъезде возле заваренных мусоропроводов убирают раз в месяц.. а то и реже Обратная связь запросто может быть через дворника.вот только давно уже в подъезде возле заваренных мусоропроводов убирают раз в месяц.. а то и реже



Я не раз уже убеждался, что мой ЖЭК делает что-то, но если он об этом знает.

Хотя реально соседей, которые позвонят и скажут в доме немного, а меня просто напрягает, то что этим занимаюсь я и еще несколько человек. Если-бы 1,5 тысячи человек звонили по поводу того, что их не устраивает, то просто задолбали-бы ЖЭК настолько, что ему проще было-бы все сделать. А то, что что-то все время есть что делать - посмотрите на свою квартиру. И хотя-бы раз пылесосить и мыть пол и лампочки менять и ванну/мойку/унитаз чистить и окна мыть иии... Многие на это просто не обращают внимания. Но на то, что ЖЭК то-то не сделал (зачастую не знал)... Я не раз уже убеждался, что мой ЖЭК делает что-то, но если он об этом знает.Хотя реально соседей, которые позвонят и скажут в доме немного, а меня просто напрягает, то что этим занимаюсь я и еще несколько человек. Если-бы 1,5 тысячи человек звонили по поводу того, что их не устраивает, то просто задолбали-бы ЖЭК настолько, что ему проще было-бы все сделать. А то, что что-то все время есть что делать - посмотрите на свою квартиру. И хотя-бы раз пылесосить и мыть пол и лампочки менять и ванну/мойку/унитаз чистить и окна мыть иии... Многие на это просто не обращают внимания. Но на то, что ЖЭК то-то не сделал (зачастую не знал)...

Не....У нас у каждого 8 часовый рабочий день, и вы видели учителя или водителя трамвая - которому специально сообщают - что он должен явиться на работу именно сегодня и в именно в 1б класс ?Работники ЖЭКа имеют такой же 8 часовый рабочий день, в течении которого он должны - менять лампочки , электрощитки, стекла в подъезде вставлять, и убирать - то ли падающие листья осенью, то ли бурьяны и амброзию - убирать летом, то ли чистить снег зимой и тп. Никто им не должен звонить и говорить , явитесь на свой участок и приведите в порядок то-то. Работа на участке - ее никогда не переделать всю. Поэтому 8 часов - работники ЖЭка должны находиться на участке - дворник тем более. У нас хоть звони, хоть не звони - никто ничего делать не будет. И если люди сами не выполняют свою работу - то я удивлен, что звонок одного з 1000 жильцов - их заставить работать. Так им будут звонить в день по 300 звонков сообщать о куче негараздов. Он просто трубку снимать н будут и все. Они на работу - не ходят - на свой участок работы. Какие звонки по телефону ? Сами должны ходить, смотреть и делать. Наши дворы - это их рабочее место. За зарплатой же сами ходят и ни за что ее получать не криминал ? А лампочки наши красть и сколько еще денег списывается ....Это все - откровенное и прямое вымогательство денег. Даже плата ЖЭКу - ни за что. Они- работники ЖЭков - ничего не делают намеренно - таково их кредо - опускать жильцов на деньги. Это жесткий криминал - который в Украине стал нормой жизни и люди даже не понимают как это низко, криминально и что так жить нельзя. Наши люди привыкли быть опущенными.Даже не понимают - что это сильно НЕ НОРМАЛЬНО.