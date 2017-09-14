У Києві підвищують квартплату: скільки доведеться платити

Додано: Суб 29 гру, 2018 11:18

EKO написав: Все так. Вот только, на примере Киева и моего ЖЕКа скажу. Столкнулся недавно просто с реальностью. У нас за последних несколько лет так классно все оптимизировали, что вместо 15 сантехников осталось 4 (1 человек обслуживает 3 огромных дома на 1400 квартир), вместо 5 дворников - три. Диспетчеров в ЖЕКе - вообще сократили.

Тупо некому работать.

Вот такой вот результат реформ от европейского мэра Все так. Вот только, на примере Киева и моего ЖЕКа скажу. Столкнулся недавно просто с реальностью. У нас за последних несколько лет так классно все оптимизировали, что вместо 15 сантехников осталось 4 (1 человек обслуживает 3 огромных дома на 1400 квартир), вместо 5 дворников - три. Диспетчеров в ЖЕКе - вообще сократили.Тупо некому работать.Вот такой вот результат реформ от европейского мэра

kalinavalera1 написав: Нам начисляют не за услуги - - услуг мы не получаем, сами все делам и оплачиваем из своего кармана - просто за владение 40 м2 жилой площади на 2 человек, каждый месяц у нас 600 гр вымогают ЖЭК с Горисполкомом. Нам начисляют не за услуги - - услуг мы не получаем, сами все делам и оплачиваем из своего кармана - просто за владение 40 м2 жилой площади на 2 человек, каждый месяц у нас 600 гр вымогают ЖЭК с Горисполкомом.

Та нічого не так. Я в Києві жив в 4-х домах (3-х районах Києва). Подібну ситуацію бачив в тільки в 2009-му році на Подолі. До цього жив на Печерську - територія прибиралася щоденно, відновлення старіння будівлі відбувалось по необхідності.З 2010-го до 2015-го жив на Куренівці - там до прибиральників та сантехніків питання повністтю відсутні. Навіть, якщо в 2 ночі зателефонуєш з проблемою - відразу вирішується. Звісно були проблеми з постачанням гарячої води (старі труби, які постійно й регулярно ремонтують то в одному люці то в іншому) і з якістю дорожного покриття у дворі. Люки торчать до сих пір, декілька разів автомобіль на пузо на них садив.Зараз проживаю на Троєщині - питань менше всього. Двір, будинок, передбудинковий сквер постійно чистий, нещодавно у дворі поклали новий асфальт. На всі вказані недоробки - реакція моментальна.По перше - ви володієте 65-ма кв. м. будинку у якого є своя інфраструктура за якою треба дивитись, навіть, якщо ви на ці квадратні метри заробили. Звісно, Ви можете підтримувати інфраструктуру власною працею на громадських засадах і це буде безкоштовно. А вам всього лише необхідно виконувати та купувати 0,5% всього необхідного - кожного ранку прибирати 0,5% території, міняти 0,5% перегорівших ламп, згнивших труб, прогнившого даху, ремонтувати 0,5% зламаного ліфта, чистити 0,5% забитих труб... Або заплатити за це все комусь.А якщо в вашому будинку цього не робиться - то саме Ви і кожен житель вашого будинку в цьому винуваті. Бо, як і при кожному зміні ладу - необхідно всих контролювати. І поки ви все спускаєте на самотьок - то так воно і буде текти в карман.І тільки не треба мені розповідати про те, що немає управи на ЖЕК, чи ОСББ, чи ще якусь будинкопідтримуючу організацію. В Києві через зверненя до КМДА робиться все. В більш совково приближених містах - можна робити через КМ, чи АП, якщо міські адміністрації не реагують. В Кропивницькому, для прикладу - міська адміністрація теж реагую.А на боксера гнати не треба. За свої 14 років проживання в Києві - при ньому найбільше всього робиться. А що найголовніше, робиться не тільки для списання коштів - а щоб на віки, тоб-то якісно. На відміну, як при Попову та Омельченку. При Черновецькому взагалі застой був, чи то Черновецький не втручався, чи то його не розуміли.