У Києві підвищують квартплату: скільки доведеться платити

Додано: Сер 09 січ, 2019 12:01

sal написав: kalinavalera1 написав: дворник приходит 1 раз в неделю на 1 час - и то, не всегда, то смысл платить зависимо от м2 утрачен давно. И за " уборку листьев вот не понятно почему каждый месяц платить 600 гр.? 100 гр - за час работы дворнику собрать 1 раз в неделю со всего дома - это максимум по 3 гр с квартиры 4 раза в месяц ( итого 12 гр. в месяц с квартиры) - и это более, чем достаточно - это оплата 800гр. за один полный рабочий день 8 часов- дворнику, у нас профессора столько не зарабатывают. дворник приходит 1 раз в неделю на 1 час - и то, не всегда, то смысл платить зависимо от м2 утрачен давно. И за " уборку листьев вот не понятно почему каждый месяц платить 600 гр.? 100 гр - за час работы дворнику собрать 1 раз в неделю со всего дома - это максимум по 3 гр с квартиры 4 раза в месяц ( итого 12 гр. в месяц с квартиры) - и это более, чем достаточно - это оплата 800гр. за один полный рабочий день 8 часов- дворнику, у нас профессора столько не зарабатывают.

т.е. можно как за обслуживание домофона платить раз в квартал 36 грн. с комиссией с получателя т.е. можно как за обслуживание домофона платить раз в квартал 36 грн. с комиссией с получателя

А за уборку подъезда мы так и платим сами. Раз в месяц по 15 гр. собираем - и платим по договоренности женщине. Так много лет уже. Подъезд очень чистый. Он у нас закрыт на код и мы сами не сорим. От ЖЭКа имеем только очень сомнительную "уборку придомовой территории" - изредка, которая нам не нужна - договориться можно частным путем и тут - и на много дешевле. При этом - мы будем иметь рычаг управления - своим дворником - он не будет хорошо работать - не будем платить, наймем другого. За чем мы содержим всю эту гоп-компанию из ЖЭО ?Есть одно но, а именно- сантехник и электрик. Мы были вынуждены всегда приглашать людей с улицы. Это могли оказаться - кто-попало. Люди " с улицы" никакой ответственности не несут. Как правило не имеют допусков к таким работам возможны любые сюрпризы. Знаю много случаев очень серьезных. Поставил частник бойлер - бойлер ( сам не дешевый) оборвался на 2 день. Рухнул на хозяйку квартиры, его повесили над унитазом (?!) В итоге = тяжелые переломы. Скорая помощь. Соседей внизу залило водой - после дорогого ремонта. Огромные накладные расходы и потери. Соседи стали врагами. И вся эта сырость в доме - зимой. Простуды у всех пстрадавших.Бывают грабежи под видом - сантехников с улицы - к вам проникают в дом воры.Мне пришлось добиваться нормального сантехника - который где-то бы был зарегистрирован. И чтоб его можно было найти, ели напартачит что, и знать что у него есть допуск. Если он просто " с улицы " - то за все косяки сантехника - несет ответственность хозяин квартиры. Конечно такая " регистрация" никого не остановит, но будем иметь "установочный данные" на случай уголовщины - и его гарантированный допуск к сантехническим работам- а главное - создадим "сантехников с репутацией", и репутация будет давать им клиентов и заработок. Вы у сантехника с улицы - фамилию знаете, а домашний адрес ? ? Но за сам факт - регистрации где-то мало что дат - вполне может быть зарегистрирован - чей-то сынок - внучок - наркоман - только что с зоны, за взятку.Единственно - что мне удалось добиться в нашем случае - во времена Януковича - к нам в ЖЭК взяли нормального сантехника - которого не страшно впустить в дом и который умет что-то делать. Уже хорошо. Это уже много. Это наша безопасность. Плохо - что он берет за все работы и детали " коммерческую цену", даже за то что должен ЖЭК делать совсем бесплатно. Например - замена стояков в подъезде обошлась нам ого-го сколько.Платить ЖЭКу - только за символическую регистрацию сантехника - по 600гр. в месяц - полная дичь. Тем более что эта регистрация ничего не гарантирует тоже. Но все же людей с улицы - то, что вы знаете его адрес и фамилию - как-то ограничивает. Все же приводить людей с улицы в дом - доверять им свой водопровод - тоже полная дичь.