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Moody's підвищило рейтинги семи українських банків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 28 гру, 2018 11:52
Пропонуємо до обговорення:
Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service підвищило рейтинги семи українських банків.
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 11:52
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