RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Moody's підвищило рейтинги
семи українських банків

Moody's підвищило рейтинги семи українських банків
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 11:52

Moody's підвищило рейтинги семи українських банків

Пропонуємо до обговорення:
Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service підвищило рейтинги семи українських банків.

Дивися повний текст Moody's підвищило рейтинги семи українських банків.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86417
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 11:52

Рост ВВП на 3% в нищей стране в центре Европы, это провал.
Rainbow
 
Повідомлень: 1999
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 444 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lapay, Roman Tik і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Moody's підвищило рейтинг Приватбанку
R2 » Чет 27 гру, 2018 17:01
4 125
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 гру, 2018 12:55
nalim
Фонд гарантування продав активи 13 банків на 45,7 мільйона
R2 » Чет 27 гру, 2018 14:55
1 46
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 гру, 2018 14:55
nalim
П'ять українських монет, які можна дорого продати в...
R2 » Пон 13 лис, 2017 13:33
6 1074
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 гру, 2018 15:06
taniaschundeiuk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (65881)
28.12.2018 13:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.