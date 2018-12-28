Итоги: Прогнозы 28.12.18

Додано: П'ят 28 гру, 2018 13:32

ЕЦБ ожидает замедления роста мировой экономики в 2019г из-за усиления протекционизма.Глобальный экономический подъем замедлится в 2019 году, поскольку растущий протекционизм ограничивает мировую торговлю, говорится в экономическом бюллетене Евроцентробанка, опубликованном в четверг.Эксперты ЕЦБ отмечают, что экономическая активность в мире становится все более неравномерной и сигналы ослабления импульса к росту проявляются все очевиднее.Рост глобальной торговли замедлился, и неопределенность в отношении будущих торговых отношений в мире растет, говорится в бюллетене европейского ЦБ.«Увеличение глобальной экономической активности, как ожидается, замедлится в 2019 году и останется устойчивым впоследствии. Глобальное инфляционное давление, вероятно, будет расти медленно в связи с сокращением объема неиспользуемых мощностей в экономике», - отмечают эксперты ЕЦБ.Ослабление темпов подъема мировой экономики создаст проблемы для стран еврозоны, имеющих существенную долговую нагрузку, отмечают в ЕЦБ.«Для стран с высокой долговой нагрузкой очень важны меры для ее снижения, поскольку крупные долги делают государства очень уязвимыми в случае экономических спадов в будущем или новых витков нестабильности на финансовых рынках», - говорится в бюллетене.Евроцентробанк в декабре завершает программу количественного смягчения (QE), общий объем которой составил €2,6 трлн.Однако ЕЦБ сохранит существенные стимулы - он намерен реинвестировать доходы от погашения долговых бумаг, приобретенных в рамках QE в полном объеме. Причем, это, как ожидается, будет происходить в течение продолжительного периода времени после начала повышения ключевых процентных ставок.В ходе заседания ЕЦБ, состоявшегося ранее в этом месяце, руководство банка подтвердило намерение сохранять ключевые ставки неизменными, по крайней мере, до конца лета 2019 года.Уверенность потребителей в США: замедление, но по-прежнему поддерживает расходы, - Wells Fargo.Индекс уверенности потребителей в США снизился в декабре до 128,1. Согласно аналитикам из Wells Fargo, это отражает понижение эйфории ранее в этом году, но уверенность по-прежнему сильна и должна поддерживать расходы при завершении года: «Показатель уверенности потребителей от Conference Board снизился в декабре до 128,1, так как колебания на финансовых рынках доминировали в финансовых новостях в течение месяца. В то время как опережающий расходы потребителей показатель мог снизиться, уверенность остаётся по историческим меркам довольно высокой. По крайней мере до конца года мы ожидаем, что по-прежнемуположительное настроение превратится в хорошее завершение года для ритейлеров и праздничных продаж.На фоне небольших свободных ресурсов на рынке труда, только 11,6% потребителей считают, что работу трудно найти. Меж тем, 46,2% считают, что работы много, что немного ниже самой высокой доли потребителей, которые считают так, с 2001 г.»США: Рынок труда остается сильным.Число первичных заявок на пособие по безработице упало на 1000 до 216 000, по данным Министерства труда США. Экономисты, прогнозировали рост до 217 000 . Значение за прошлую неделю было пересмотрено до 217 000 с 214 000 первоначально.Рынок труда показывает свою устойчивость, несмотря на критику Дональдом Трампом недавние повышения процентных ставок ФРС.Скользящая средняя заявок за четыре недели, упала на 4750 до 218 000. Число повторных заявок упало на 4000 до 1 701 000.Готовясь к пятничному «дембельскому аккорду» валютного межбанка, регулятор «подсуетился», разместив накануне свои депосертификаты на изрядную сумму в 15,825 млрд. грн. под 16,0% годовых. Но срок «жизни» этих бумаг оказался коротким, overnight. Поэтому, несмотря на случившееся утром 28-го падение остатков а нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, гривневая ликвидность оставалась на вполне приличном уроне, и бизнес посредством валютного межбанка попытался ее «пристроить» в более надежную валюту, не особенно считаясь с ценами последней.Мы также не исключаем очевидное желание недружественно настроенных спекулянтов «качнуть» «напоследок» украинский валютный рынок.Так или иначе, безналичному доллару, несмотря на вышеперечисленные «зоны шторма», не удалось пробить вверх концептуальнозначимую отметку 28,00 UAH/USD, констатировав укрепление нацвалюты в течение непростого 2018 года. Вряд ли это можно считать значительной победой финансовых властей страны, хотя, полагаю, и ругать их за это не стоит.Следующая сессия валютного межбанка состоится уже 03 января, и, полагаю, вряд ли она удивит досужую публику своим результатом. Вероятнее всего, «зеленые быки» останутся на межбанке, хотя энтузиазма у них окажется заметно меньше, чем 28 декабря.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv