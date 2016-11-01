Купівля квартири, що під заставою. Ризики?

Привіт.
Приглянулася квартира, ціна, будинок, район все влаштовує.
Але є такі нюанси. Квартира знаходиться під заставою, борг по кредиту на бізнес.
А також це спадщина, точніше через заставу "власник" не може оформити право власності (свідоцтво про спадщину).
Продає добровільно, квартира порожня, пропонує хоч вже заселятися, без усяких передоплат.
Борг хоче погасити. Подав запит у банк про погашення боргу і зняття іпотеки, але рішення вже 30 днів нема.
Чи варто нам заселитися і чекати? Чи дарма втрачаємо час?