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Купівля квартири, що під заставою. Ризики?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:51
Привіт.
Приглянулася квартира, ціна, будинок, район все влаштовує.
Але є такі нюанси. Квартира знаходиться під заставою, борг по кредиту на бізнес.
А також це спадщина, точніше через заставу "власник" не може оформити право власності (свідоцтво про спадщину).
Продає добровільно, квартира порожня, пропонує хоч вже заселятися, без усяких передоплат.
Борг хоче погасити. Подав запит у банк про погашення боргу і зняття іпотеки, але рішення вже 30 днів нема.
Чи варто нам заселитися і чекати? Чи дарма втрачаємо час?
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olyagrib90
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Додано: Суб 29 гру, 2018 00:34
Залог следует за вещью, это основное правило.
Нотариус не проведет сделку без согласия ипотекодержателя.
Далее, если долг по договору не будет погашен, ипотекодержателя обратит взыскание на предмет залога. А вы как покупатель будете разбираться с продавцом.
Что касается оформления наследства, здесь необходимо разбираться. Ипотека не препятствует оформлению наследства, однако есть нюансы касательно требования кредиторов наследодателя. Для полной консультации необходимо ознакомиться с документами
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Dimn
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