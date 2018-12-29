Итоги: Прогнозы 29.12.18

Додано: Суб 29 гру, 2018 13:05

Германия: Гармонизированный индекс потребительских цен в декабре вырос на 1,7% г/г.Гармонизированный индекс потребительских цен в декабре вырос на 1,7% г/г после роста на 2,2% в ноябре, по предварительной оценке Федерального бюро статистики Германии. Рост цен в энергетическом секторе замедлился в декабре до 4,8% после роста на 9,3% в ноябре и на 8,9% в октябре. Продуктов питания подорожали в декабре на 1,0% г/г, а инфляция в секторе услуг осталась на уровне 1,5%. Годовая инфляция в 2018 году составила 1,9%. Целевой уровень инфляции ЕЦБ чуть ниже 2%.Гособлигации России завершают год падением впервые с 2014-го.Индекс облигаций федерального займа может показать снижение впервые за четыре года из-за ускорения инфляции и бегства иностранных инвесторов в условиях санкционных угроз.Главное о рынке:Доходность индикативных 10-летних ОФЗ может закончить год ростом более чем на 120 базисных пунктов примерно до 8,7%.Инвестиции в ОФЗ могли принести инвесторам убыток в долларовом выражении почти в 16%, третий по величине после бумаг Аргентины и Турции, свидетельствуют данные индекса локального госдолга Bloomberg Barclays.Что говорят инвесторы и аналитики:В случае снижения котировок нефти Brent к уровню $40 за баррель кривая доходности ОФЗ поднимется до отметки 9-10%, а при санкциях в отношении госдолга - до 10-12%. При инфляции выше 6% можно прибавить еще 0,5-1 процентный пункт, считает директор аналитического департамента АО ИК «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.«Отрицательное сальдо по счету текущих операций, сохраняющиеся геополитические риски, цикл повышения ставок и ускоряющаяся инфляция будут оказывать давление на рынок», - таково мнение старшего портфельного управляющего АО УК «Трансфингруп» Станислав Пономарев.«УК планирует защитную стратегию с дюрацией портфеля порядка 3 лет, отмечая, что в цикле повышения ставок и роста инфляции флоатеры и линкеры становятся интересным инструментом.При позитивном исходе ситуации с санкциями, стабилизации нефти и сохранении положительного сальдо торгового баланса может возродиться интерес к кэрри-трейд и ОФЗ, но прежде потребуется улучшение глобального аппетита к риску, говорит начальник управления инвестиций казначейства АО «Нордеа Банк» Артем Дзюра.«Учитывая, что реальные ставки сейчас порядка 4,5%, на уровне с Мексикой, кэрри очень привлекателен и один из самых высоких в мире, написал по электронной почте главный инвестиционный стратег фонда ITI Capital Искандер Луцко. Долги РФ и Мексики - одни из самых перепроданных суверенных бумаг в валюте с инвестиционным рейтингом», - отметил он.Национальный банк Украины в пятницу, 28 декабря, продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 39 160 млн. гривен.НБУ для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 16,00% годовых 47 банкам на сумму 15 875 млн. грн. и сроком на 14 дней по средневзвешенной процентной ставке 18,00% годовых 51 банку на сумму 23 285 млн. грн.Как сообщали «Итоги», НБУ 27 декабря продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 15 825 млн. гривен.Полагаю, «связывание» регулятором значительной суммы гривневой ликвидности предопределит настроение на первых торгах валютного межбанка в 2019 году.Предположительно, 03 января курс «американца» может попытается снизиться на вышеупомянутых мероприятиях НБУ, а также очевидной неготовности бизнеса к масштабным покупкам СКВ, вложившись в гривня на 6 дней и не депонировав нацвалюту на первые торги межбанка в январе.Затем 04-го на рынке появился увеличенная порция притока экспортной выручки, которую компенсируют своим спросом нерезиденты, у которых стартует очередной сезон репатриации дивидендов.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv