пополнение мобильного и кешбек

zoawlhxc Если телефон на лайфе, и к этому номеру привязана "фишка" то капает 5% на фишку. Кроме того, сейчас лайф дает бонусы 100 грн на каждые 100 грн пополнения. Ну если платить с кэшбечной карточки то еще чуток кишмиша.
alex77 написав:zoawlhxc Если телефон на лайфе, и к этому номеру привязана "фишка" то капает 5% на фишку. Кроме того, сейчас лайф дает бонусы 100 грн на каждые 100 грн пополнения. Ну если платить с кэшбечной карточки то еще чуток кишмиша.
номера не мои нужен вариант что я пополняю карту банка, с карты делаю пополнения и мне с этих пополнений идут бонусы
alex77 написав:zoawlhxc Если телефон на лайфе, и к этому номеру привязана "фишка" то капает 5% на фишку. Кроме того, сейчас лайф дает бонусы 100 грн на каждые 100 грн пополнения. Ну если платить с кэшбечной карточки то еще чуток кишмиша.
номера не мои нужен вариант что я пополняю карту банка, с карты делаю пополнения и мне с этих пополнений идут бонусы