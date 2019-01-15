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пополнение
мобильного и кешбек

пополнение мобильного и кешбек
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 14:38

пополнение мобильного и кешбек

часто пополняю мобильные телефоны
пополнение без комиссии
хотелось бы иметь с этого бонусы или кешбек например
кто подскажет варианты?
zoawlhxc
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 14:49

Re: пополнение мобильного и кешбек

  zoawlhxc написав:кто подскажет варианты?
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 16:51

zoawlhxc
Если телефон на лайфе, и к этому номеру привязана "фишка" то капает 5% на фишку. Кроме того, сейчас лайф дает бонусы 100 грн на каждые 100 грн пополнения. Ну если платить с кэшбечной карточки то еще чуток кишмиша.
alex77
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 11:47

  alex77 написав:zoawlhxc
Если телефон на лайфе, и к этому номеру привязана "фишка" то капает 5% на фишку. Кроме того, сейчас лайф дает бонусы 100 грн на каждые 100 грн пополнения. Ну если платить с кэшбечной карточки то еще чуток кишмиша.


номера не мои
нужен вариант что я пополняю карту банка, с карты делаю пополнения и мне с этих пополнений идут бонусы
zoawlhxc
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 12:05

  zoawlhxc написав:
  alex77 написав:zoawlhxc
Если телефон на лайфе, и к этому номеру привязана "фишка" то капает 5% на фишку. Кроме того, сейчас лайф дает бонусы 100 грн на каждые 100 грн пополнения. Ну если платить с кэшбечной карточки то еще чуток кишмиша.


номера не мои
нужен вариант что я пополняю карту банка, с карты делаю пополнения и мне с этих пополнений идут бонусы

https://tascombank.ua/content/view/1108 ... g,russian/
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 23:41

Для Водафон - регистрируем я в их программе лояльности и копим баллы

Для Киевстар - для оплаты на сайте Киевстар нет комиссии. Если использовать кешбек сайты, то можно получать ещё кешбек от пополнения. Гриваси, например, даёт 14% кешбека

Для Лайф - есть мобильное приложение в котором можно выигрывать дополнительно бесплатные минуты, смс и мегабайты
zinchenko_darya
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 23:55

  zinchenko_darya написав: Гриваси, например, даёт 14% кешбека

Вы уверены? А как же это? (((кэшбэк за пополнение счёта не зачисляется ))Разъяснение с их сайта. :shock:
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 00:30

Ну мне пришло с последнего пополнения 7,4грн. Вроде работает
zinchenko_darya
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