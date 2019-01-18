пополнение мобильного и кешбек
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Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 31 гру, 2018 14:38
часто пополняю мобильные телефоны
пополнение без комиссии хотелось бы иметь с этого бонусы или кешбек например кто подскажет варианты?
zoawlhxc
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Додано: Пон 31 гру, 2018 14:49
zoawlhxc написав:
кто подскажет варианты?
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Додано: Сер 02 січ, 2019 16:51
zoawlhxc Если телефон на лайфе, и к этому номеру привязана "фишка" то капает 5% на фишку. Кроме того, сейчас лайф дает бонусы 100 грн на каждые 100 грн пополнения. Ну если платить с кэшбечной карточки то еще чуток кишмиша.
alex77
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Додано: Чет 03 січ, 2019 11:47
alex77 написав: zoawlhxc
Если телефон на лайфе, и к этому номеру привязана "фишка" то капает 5% на фишку. Кроме того, сейчас лайф дает бонусы 100 грн на каждые 100 грн пополнения. Ну если платить с кэшбечной карточки то еще чуток кишмиша.
номера не мои
нужен вариант что я пополняю карту банка, с карты делаю пополнения и мне с этих пополнений идут бонусы
zoawlhxc
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Додано: Чет 03 січ, 2019 12:05
zoawlhxc написав: alex77 написав: zoawlhxc
Если телефон на лайфе, и к этому номеру привязана "фишка" то капает 5% на фишку. Кроме того, сейчас лайф дает бонусы 100 грн на каждые 100 грн пополнения. Ну если платить с кэшбечной карточки то еще чуток кишмиша.
номера не мои
нужен вариант что я пополняю карту банка, с карты делаю пополнения и мне с этих пополнений идут бонусы
https://tascombank.ua/content/view/1108 ... g,russian/
Vint
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Додано: Вів 15 січ, 2019 23:41
Для Водафон - регистрируем я в их программе лояльности и копим баллы
Для Киевстар - для оплаты на сайте Киевстар нет комиссии. Если использовать кешбек сайты, то можно получать ещё кешбек от пополнения. Гриваси, например, даёт 14% кешбека Для Лайф - есть мобильное приложение в котором можно выигрывать дополнительно бесплатные минуты, смс и мегабайты
zinchenko_darya
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Додано: Вів 15 січ, 2019 23:55
zinchenko_darya написав:
Гриваси, например, даёт 14% кешбека
Вы уверены? А как же это? (((кэшбэк за пополнение счёта не зачисляется ))Разъяснение с их сайта.
Дядя Дима
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Додано: Сер 16 січ, 2019 00:30
Ну мне пришло с последнего пополнения 7,4грн. Вроде работает
zinchenko_darya
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 19:36
Дядя Дима написав: zinchenko_darya написав:
Гриваси, например, даёт 14% кешбека
Вы уверены? А как же это? (((кэшбэк за пополнение счёта не зачисляется ))Разъяснение с их сайта.
https://grivasi.com/shop/kyivstar_ua/#pravi
Важная информация
кэшбэк за пополнение счёта не зачисляется;
lel
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Додано: Суб 19 січ, 2019 11:46
Таки да. Пришла отмена. Заказывала стартовый пакет при оплате и видно ошибочно кешбек насчитали. Сейчас отменили этот платеж ((( Так что с Киевстаром не работает (((
zinchenko_darya
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