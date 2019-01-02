Итоги: Прогнозы 02.01.19

В 2018 году капитализация мирового рынка акций снизилась почти на $12 трлн. Это — наихудший год с 2008 и второй наихудший за всю историю.
По данным агентства Bloomberg, капитализация мирового фондового рынка снизилась по итогам года на $11,74 трлн. В 2017 году она выросла на $14,95 трлн.
С максимумов 2018 года мировой рынок акций подешевел и вовсе на $20 трлн. Произошло это на фоне первого за всю историю наблюдений сокращения совокупного баланса ведущих мировых центробанков (-$0,85 трлн.). В 2017 году этот показатель вырос на $2,2 трлн.
Другая интересная статистика за 2018 год выглядит следующим образом:
акции мировых системообразующих банков подешевели на 36%;
азиатские фондовые индексы (за исключением Японии) продемонстрировали наихудшую динамику с 2008 года и вторую наихудшую за все время;
китайский Shanghai Composite продемонстрировал точно такую же динамику;
пять ведущих китайских фондовых индексов потеряли от 20% до 33%;
индийский Sensex стал единственным азиатским фондовым индексом, закрывшим год в плюсе (+6%);
европейский индекс Stoxx Europe 600 снизился на 13% - наихудший результат с 2008 года;
британский индекс FTSE 100 снизился на 12% - наихудший результат с 2008 года;
немецкий индекс DAX 30 снизился на 18% - наихудший результат с 2008 года;
декабрь оказался для американского индекса S&P 500 наихудшим с 1931 года (-9%);
подешевели все товарные активы, но золото понесло наименьшие потери;
наилучшую динамику среди всех классов активов продемонстрировал доллар, подорожавший на 6%.
«Глядя на динамику рынка можно предположить, что мировая экономика вот-вот войдет в фазу рецессии», - отмечает Роберт Мишель, инвестиционный директор JPMorgan Asset Management. - «Мировая экономика очевидно замедляется, но мы не верим в скорое начало рецессии, так ФРС этого не допустит. Американский ЦБ уже подает некоторые сигналы о приближении конца трехлетнего цикла нормализации монетарной политики».
OCBC Bank: Геополитические риски в 2019 году будут мешать росту рынков.
Согласно последнему отчету OCBC Bank, геополитические риски, как ожидается, в течение этого года будут оставаться мощными препятствиями на пути глобального экономического роста, а Соединенные Штаты, возможно, исчерпают свой импульс роста к 2020 году.
Промежуточные выборы в США в ноябре 2018 года ознаменовались потерей Палаты представителей демократами, но на данном этапе, если не проводить новых расследований в отношении президента Трампа, никакого существенного влияния на его экономическую и внешнюю политику не окажут.
Некоторые из рискованных событий в 2019 году, на которые следует обратить внимание, включают предстоящие всеобщие выборы в Таиланде и Индонезии, а также, например, смена руководства ЕЦБ, очередной срок главы ЕЦБ истекает в 2019 году. Учитывая продолжающуюся критику президента США Дональда Трампа в отношении намерений FOMC повышать ставки и самого Пауэлла, потенциальное изменение в руководстве ФРС также вероятно, хотя это явно не базовый сценарий пока.
Поскольку FOMC рассматривает паузу в широком диапазоне нейтральных процентных ставок, мониторинг политических настроений в США становится еще важнее. Настроения инвесторов в целом стали значительно осторожнее.
Росстат резко улучшил оценку экономики после смены руководителя
Смена руководителя Росстата, состоявшаяся в начале недели, оказала немедленный эффект на показатели российской экономики.
В субботу, 29 декабря, статистическое ведомство объявило об очередном пересмотре в лучшую сторону данных за последние два года.
По новым подсчетам, кризис был побежден еще в 2015 году, и с тех пор экономика только ускорялась.
Оценку динамики ВВП за 2016-й год, которую изначально Росстат оценивал как падение на 0,6%, затем улучшил до минус 0,2%, удалось вытянуть в плюс.
Итоговая цифра - рост на 0,3% - фактически отменяет второй год рецессии, начавшейся после санкционного конфликта с Западом и резкого падения цен на нефть.
В 2017-м году экономика также росла быстрее, чем думали, следует из данных Росстата: рост составил 1,7% вместо изначальных 1,6%.
Новые данные ведомство опубликовало спустя 5 дней после того, как Медведев уволил Александра Суринова, возглавлявшего Росстат с 2009 года.
Всю жизнь проработавший в статистике, Суринов написал заявление по собственному желанию после того, как макроэкономическая статистика начала резко ухудшаться, омрачая президенту и правительству грядущий экономический прорыв.
Темпы роста ВВП за январь-октябрь составили 1,7%, хотя МЭР в начале года ожидало 2,1%, а позднее снизило прогноз до 1,8%. Рост обрабатывающей промышленности сошел на нет (0% в ноябре), несмотря на установку развивать несырьевые отрасли.
Число людей, проживающих за чертой бедности, за третий квартал увеличилось на 200 тысяч человек - до 19 миллионов, или 13,3% населения.
Реальные доходы граждан резко упали в ноябре (-2,9%) и ушли в минус в годовом выражении (на 0,1%).
Расчет показателя динамики реальных доходов населения является непрозрачным, его качество «ужасное», заявил 24 декабря глава Минфина Антон Силуанов. Он добавил, что к Росстату «большие претензии», а методику подсчета «надо менять»
По итогам года доходы должны вырасти на 0,5%, сказал на большой пресс-конференции 20 декабря Путин.
Выполнять поручения президента на посту главы Росстата теперь доверено Павлу Малкову - экс-министру экономики Саратовской области и руководителю департамента госуправления МЭР.
Россияне бросились в валюту после призывов к дедолларизации
Объем валютных вкладов россиян резко вырос в ноябре, несмотря на заявления властей о дедолларизации и угрозу санкций против крупнейших госбанков.
За месяц валютные счета пополнились на $2,2 млрд., подсчитал Bloomberg на основе данных аналитической компании Frank RG.
Приток стал рекордным с начала года и позволил восстановить объем срочных вкладов в валюте до уровней начала августа - $68,2 млрд.
Средства на рублевых депозитах при этом сократились еще на 52 млрд рублей. Этот процесс начался в августе, продолжился в сентябре, в октябре статистика зафиксировала приток, который уступил место новому оттоку в ноябре.
«Вероятно, клиенты снимали рубли, чтобы открыть валютные депозиты, ставки по которым росли быстрее», - отмечает аналитик Frank RG Станислав Сухов.
Одновременно ЦБ зафиксировал рост спроса на рынке наличной валюты. В октябре россияне купили 6,8 млрд долларов - на 10% больше, чем в сентябре, и на 22% больше, чем год назад.
Количество сделок достигло 2 миллионов (+3%), а средний размер покупки вырос на 11%, до $1769.
Сократить свои активы в рублях население, вероятно, заставили опасения инфляции, говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.
Кроме того, люди продолжают проедать сбережения: возможно, именно поэтому потребление растет быстрее, чем доходы, добавляет она.
За последние 10 лет сокращение рублевых вкладов в системе наблюдалось только в периоды кризисов, указывает директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.
Летом прошлого года люди забирали деньги, когда рухнул банк «Открытие», осенью 2014-го - когда обвалился рубль, в марте того же года - после аннексии Крыма и в 2008-м - на фоне мирового финансового кризиса.
02 января украинский валютный рынок ограничился вялой, хотя и сбалансированной торговлей в секторе наличного валютного обмена. Большинство «обменок» в системных центрах валютообменного бизнеса в среду не работали, а клиенты появлялись на рынке лишь в случае крайней необходимости.
По сравнению с последней сессией прошлого года, цены на наличный доллар просели, сопровождаясь признаками гривнедефицита.
Есть вероятность, что нехватка гривни (об этом дали понять упавшие на утро 02 января остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 51 405,6 млн. грн. к отметке 35 647,7 млн. грн., предопределит настроение на первых торгах отечественного валютного межбанка в новом 2019 году. Кроме того, рынок безналичного доллара ждет двойная порция поступлений внешнеторговой выручки из-за рубежа.
Вышеизложенное дает возможность «зеленым медведям» 03 января взять реванш, а регулятору пополнить свои резервы с платформы Matching. Хотя последнее и необязательно.
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