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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: Сер 02 січ, 2019 13:01 Итоги: Прогнозы 02.01.19

В 2018 году капитализация мирового рынка акций снизилась почти на $12 трлн. Это — наихудший год с 2008 и второй наихудший за всю историю.



По данным агентства Bloomberg, капитализация мирового фондового рынка снизилась по итогам года на $11,74 трлн. В 2017 году она выросла на $14,95 трлн.



С максимумов 2018 года мировой рынок акций подешевел и вовсе на $20 трлн. Произошло это на фоне первого за всю историю наблюдений сокращения совокупного баланса ведущих мировых центробанков (-$0,85 трлн.). В 2017 году этот показатель вырос на $2,2 трлн.



Другая интересная статистика за 2018 год выглядит следующим образом:

акции мировых системообразующих банков подешевели на 36%;

азиатские фондовые индексы (за исключением Японии) продемонстрировали наихудшую динамику с 2008 года и вторую наихудшую за все время;

китайский Shanghai Composite продемонстрировал точно такую же динамику;

пять ведущих китайских фондовых индексов потеряли от 20% до 33%;

индийский Sensex стал единственным азиатским фондовым индексом, закрывшим год в плюсе (+6%);

европейский индекс Stoxx Europe 600 снизился на 13% - наихудший результат с 2008 года;

британский индекс FTSE 100 снизился на 12% - наихудший результат с 2008 года;

немецкий индекс DAX 30 снизился на 18% - наихудший результат с 2008 года;

декабрь оказался для американского индекса S&P 500 наихудшим с 1931 года (-9%);

подешевели все товарные активы, но золото понесло наименьшие потери;

наилучшую динамику среди всех классов активов продемонстрировал доллар, подорожавший на 6%.



«Глядя на динамику рынка можно предположить, что мировая экономика вот-вот войдет в фазу рецессии», - отмечает Роберт Мишель, инвестиционный директор JPMorgan Asset Management. - «Мировая экономика очевидно замедляется, но мы не верим в скорое начало рецессии, так ФРС этого не допустит. Американский ЦБ уже подает некоторые сигналы о приближении конца трехлетнего цикла нормализации монетарной политики».



OCBC Bank: Геополитические риски в 2019 году будут мешать росту рынков.



Согласно последнему отчету OCBC Bank, геополитические риски, как ожидается, в течение этого года будут оставаться мощными препятствиями на пути глобального экономического роста, а Соединенные Штаты, возможно, исчерпают свой импульс роста к 2020 году.



Промежуточные выборы в США в ноябре 2018 года ознаменовались потерей Палаты представителей демократами, но на данном этапе, если не проводить новых расследований в отношении президента Трампа, никакого существенного влияния на его экономическую и внешнюю политику не окажут.



Некоторые из рискованных событий в 2019 году, на которые следует обратить внимание, включают предстоящие всеобщие выборы в Таиланде и Индонезии, а также, например, смена руководства ЕЦБ, очередной срок главы ЕЦБ истекает в 2019 году. Учитывая продолжающуюся критику президента США Дональда Трампа в отношении намерений FOMC повышать ставки и самого Пауэлла, потенциальное изменение в руководстве ФРС также вероятно, хотя это явно не базовый сценарий пока.



Поскольку FOMC рассматривает паузу в широком диапазоне нейтральных процентных ставок, мониторинг политических настроений в США становится еще важнее. Настроения инвесторов в целом стали значительно осторожнее.



Росстат резко улучшил оценку экономики после смены руководителя



Смена руководителя Росстата, состоявшаяся в начале недели, оказала немедленный эффект на показатели российской экономики.

В субботу, 29 декабря, статистическое ведомство объявило об очередном пересмотре в лучшую сторону данных за последние два года.

По новым подсчетам, кризис был побежден еще в 2015 году, и с тех пор экономика только ускорялась.



Оценку динамики ВВП за 2016-й год, которую изначально Росстат оценивал как падение на 0,6%, затем улучшил до минус 0,2%, удалось вытянуть в плюс.



Итоговая цифра - рост на 0,3% - фактически отменяет второй год рецессии, начавшейся после санкционного конфликта с Западом и резкого падения цен на нефть.



В 2017-м году экономика также росла быстрее, чем думали, следует из данных Росстата: рост составил 1,7% вместо изначальных 1,6%.



Новые данные ведомство опубликовало спустя 5 дней после того, как Медведев уволил Александра Суринова, возглавлявшего Росстат с 2009 года.



Всю жизнь проработавший в статистике, Суринов написал заявление по собственному желанию после того, как макроэкономическая статистика начала резко ухудшаться, омрачая президенту и правительству грядущий экономический прорыв.

Темпы роста ВВП за январь-октябрь составили 1,7%, хотя МЭР в начале года ожидало 2,1%, а позднее снизило прогноз до 1,8%. Рост обрабатывающей промышленности сошел на нет (0% в ноябре), несмотря на установку развивать несырьевые отрасли.



Число людей, проживающих за чертой бедности, за третий квартал увеличилось на 200 тысяч человек - до 19 миллионов, или 13,3% населения.

Реальные доходы граждан резко упали в ноябре (-2,9%) и ушли в минус в годовом выражении (на 0,1%).



Расчет показателя динамики реальных доходов населения является непрозрачным, его качество «ужасное», заявил 24 декабря глава Минфина Антон Силуанов. Он добавил, что к Росстату «большие претензии», а методику подсчета «надо менять»

По итогам года доходы должны вырасти на 0,5%, сказал на большой пресс-конференции 20 декабря Путин.

Выполнять поручения президента на посту главы Росстата теперь доверено Павлу Малкову - экс-министру экономики Саратовской области и руководителю департамента госуправления МЭР.



Россияне бросились в валюту после призывов к дедолларизации



Объем валютных вкладов россиян резко вырос в ноябре, несмотря на заявления властей о дедолларизации и угрозу санкций против крупнейших госбанков.

За месяц валютные счета пополнились на $2,2 млрд., подсчитал Bloomberg на основе данных аналитической компании Frank RG.



Приток стал рекордным с начала года и позволил восстановить объем срочных вкладов в валюте до уровней начала августа - $68,2 млрд.



Средства на рублевых депозитах при этом сократились еще на 52 млрд рублей. Этот процесс начался в августе, продолжился в сентябре, в октябре статистика зафиксировала приток, который уступил место новому оттоку в ноябре.



«Вероятно, клиенты снимали рубли, чтобы открыть валютные депозиты, ставки по которым росли быстрее», - отмечает аналитик Frank RG Станислав Сухов.

Одновременно ЦБ зафиксировал рост спроса на рынке наличной валюты. В октябре россияне купили 6,8 млрд долларов - на 10% больше, чем в сентябре, и на 22% больше, чем год назад.



Количество сделок достигло 2 миллионов (+3%), а средний размер покупки вырос на 11%, до $1769.



Сократить свои активы в рублях население, вероятно, заставили опасения инфляции, говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.



Кроме того, люди продолжают проедать сбережения: возможно, именно поэтому потребление растет быстрее, чем доходы, добавляет она.

За последние 10 лет сокращение рублевых вкладов в системе наблюдалось только в периоды кризисов, указывает директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.



Летом прошлого года люди забирали деньги, когда рухнул банк «Открытие», осенью 2014-го - когда обвалился рубль, в марте того же года - после аннексии Крыма и в 2008-м - на фоне мирового финансового кризиса.



02 января украинский валютный рынок ограничился вялой, хотя и сбалансированной торговлей в секторе наличного валютного обмена. Большинство «обменок» в системных центрах валютообменного бизнеса в среду не работали, а клиенты появлялись на рынке лишь в случае крайней необходимости.



По сравнению с последней сессией прошлого года, цены на наличный доллар просели, сопровождаясь признаками гривнедефицита.



Есть вероятность, что нехватка гривни (об этом дали понять упавшие на утро 02 января остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 51 405,6 млн. грн. к отметке 35 647,7 млн. грн., предопределит настроение на первых торгах отечественного валютного межбанка в новом 2019 году. Кроме того, рынок безналичного доллара ждет двойная порция поступлений внешнеторговой выручки из-за рубежа.



Вышеизложенное дает возможность «зеленым медведям» 03 января взять реванш, а регулятору пополнить свои резервы с платформы Matching. Хотя последнее и необязательно.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , http://deposit.finance.ua/?mpl=co_ad&mp ... ogi_121218 , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , https://finance.ua/credits/all?mpl=co_a ... ogi_121218 , https://finance.ua/cards/all?mpl=co_ad& ... ogi_121218 , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ Мировой рынок акций подешевел на $12 трлн — рекордное значение с 2008 года.В 2018 году капитализация мирового рынка акций снизилась почти на $12 трлн. Это — наихудший год с 2008 и второй наихудший за всю историю.По данным агентства Bloomberg, капитализация мирового фондового рынка снизилась по итогам года на $11,74 трлн. В 2017 году она выросла на $14,95 трлн.С максимумов 2018 года мировой рынок акций подешевел и вовсе на $20 трлн. Произошло это на фоне первого за всю историю наблюдений сокращения совокупного баланса ведущих мировых центробанков (-$0,85 трлн.). В 2017 году этот показатель вырос на $2,2 трлн.Другая интересная статистика за 2018 год выглядит следующим образом:акции мировых системообразующих банков подешевели на 36%;азиатские фондовые индексы (за исключением Японии) продемонстрировали наихудшую динамику с 2008 года и вторую наихудшую за все время;китайский Shanghai Composite продемонстрировал точно такую же динамику;пять ведущих китайских фондовых индексов потеряли от 20% до 33%;индийский Sensex стал единственным азиатским фондовым индексом, закрывшим год в плюсе (+6%);европейский индекс Stoxx Europe 600 снизился на 13% - наихудший результат с 2008 года;британский индекс FTSE 100 снизился на 12% - наихудший результат с 2008 года;немецкий индекс DAX 30 снизился на 18% - наихудший результат с 2008 года;декабрь оказался для американского индекса S&P 500 наихудшим с 1931 года (-9%);подешевели все товарные активы, но золото понесло наименьшие потери;наилучшую динамику среди всех классов активов продемонстрировал доллар, подорожавший на 6%.«Глядя на динамику рынка можно предположить, что мировая экономика вот-вот войдет в фазу рецессии», - отмечает Роберт Мишель, инвестиционный директор JPMorgan Asset Management. - «Мировая экономика очевидно замедляется, но мы не верим в скорое начало рецессии, так ФРС этого не допустит. Американский ЦБ уже подает некоторые сигналы о приближении конца трехлетнего цикла нормализации монетарной политики».OCBC Bank: Геополитические риски в 2019 году будут мешать росту рынков.Согласно последнему отчету OCBC Bank, геополитические риски, как ожидается, в течение этого года будут оставаться мощными препятствиями на пути глобального экономического роста, а Соединенные Штаты, возможно, исчерпают свой импульс роста к 2020 году.Промежуточные выборы в США в ноябре 2018 года ознаменовались потерей Палаты представителей демократами, но на данном этапе, если не проводить новых расследований в отношении президента Трампа, никакого существенного влияния на его экономическую и внешнюю политику не окажут.Некоторые из рискованных событий в 2019 году, на которые следует обратить внимание, включают предстоящие всеобщие выборы в Таиланде и Индонезии, а также, например, смена руководства ЕЦБ, очередной срок главы ЕЦБ истекает в 2019 году. Учитывая продолжающуюся критику президента США Дональда Трампа в отношении намерений FOMC повышать ставки и самого Пауэлла, потенциальное изменение в руководстве ФРС также вероятно, хотя это явно не базовый сценарий пока.Поскольку FOMC рассматривает паузу в широком диапазоне нейтральных процентных ставок, мониторинг политических настроений в США становится еще важнее. Настроения инвесторов в целом стали значительно осторожнее.Росстат резко улучшил оценку экономики после смены руководителяСмена руководителя Росстата, состоявшаяся в начале недели, оказала немедленный эффект на показатели российской экономики.В субботу, 29 декабря, статистическое ведомство объявило об очередном пересмотре в лучшую сторону данных за последние два года.По новым подсчетам, кризис был побежден еще в 2015 году, и с тех пор экономика только ускорялась.Оценку динамики ВВП за 2016-й год, которую изначально Росстат оценивал как падение на 0,6%, затем улучшил до минус 0,2%, удалось вытянуть в плюс.Итоговая цифра - рост на 0,3% - фактически отменяет второй год рецессии, начавшейся после санкционного конфликта с Западом и резкого падения цен на нефть.В 2017-м году экономика также росла быстрее, чем думали, следует из данных Росстата: рост составил 1,7% вместо изначальных 1,6%.Новые данные ведомство опубликовало спустя 5 дней после того, как Медведев уволил Александра Суринова, возглавлявшего Росстат с 2009 года.Всю жизнь проработавший в статистике, Суринов написал заявление по собственному желанию после того, как макроэкономическая статистика начала резко ухудшаться, омрачая президенту и правительству грядущий экономический прорыв.Темпы роста ВВП за январь-октябрь составили 1,7%, хотя МЭР в начале года ожидало 2,1%, а позднее снизило прогноз до 1,8%. Рост обрабатывающей промышленности сошел на нет (0% в ноябре), несмотря на установку развивать несырьевые отрасли.Число людей, проживающих за чертой бедности, за третий квартал увеличилось на 200 тысяч человек - до 19 миллионов, или 13,3% населения.Реальные доходы граждан резко упали в ноябре (-2,9%) и ушли в минус в годовом выражении (на 0,1%).Расчет показателя динамики реальных доходов населения является непрозрачным, его качество «ужасное», заявил 24 декабря глава Минфина Антон Силуанов. Он добавил, что к Росстату «большие претензии», а методику подсчета «надо менять»По итогам года доходы должны вырасти на 0,5%, сказал на большой пресс-конференции 20 декабря Путин.Выполнять поручения президента на посту главы Росстата теперь доверено Павлу Малкову - экс-министру экономики Саратовской области и руководителю департамента госуправления МЭР.Россияне бросились в валюту после призывов к дедолларизацииОбъем валютных вкладов россиян резко вырос в ноябре, несмотря на заявления властей о дедолларизации и угрозу санкций против крупнейших госбанков.За месяц валютные счета пополнились на $2,2 млрд., подсчитал Bloomberg на основе данных аналитической компании Frank RG.Приток стал рекордным с начала года и позволил восстановить объем срочных вкладов в валюте до уровней начала августа - $68,2 млрд.Средства на рублевых депозитах при этом сократились еще на 52 млрд рублей. Этот процесс начался в августе, продолжился в сентябре, в октябре статистика зафиксировала приток, который уступил место новому оттоку в ноябре.«Вероятно, клиенты снимали рубли, чтобы открыть валютные депозиты, ставки по которым росли быстрее», - отмечает аналитик Frank RG Станислав Сухов.Одновременно ЦБ зафиксировал рост спроса на рынке наличной валюты. В октябре россияне купили 6,8 млрд долларов - на 10% больше, чем в сентябре, и на 22% больше, чем год назад.Количество сделок достигло 2 миллионов (+3%), а средний размер покупки вырос на 11%, до $1769.Сократить свои активы в рублях население, вероятно, заставили опасения инфляции, говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.Кроме того, люди продолжают проедать сбережения: возможно, именно поэтому потребление растет быстрее, чем доходы, добавляет она.За последние 10 лет сокращение рублевых вкладов в системе наблюдалось только в периоды кризисов, указывает директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.Летом прошлого года люди забирали деньги, когда рухнул банк «Открытие», осенью 2014-го - когда обвалился рубль, в марте того же года - после аннексии Крыма и в 2008-м - на фоне мирового финансового кризиса.02 января украинский валютный рынок ограничился вялой, хотя и сбалансированной торговлей в секторе наличного валютного обмена. Большинство «обменок» в системных центрах валютообменного бизнеса в среду не работали, а клиенты появлялись на рынке лишь в случае крайней необходимости.По сравнению с последней сессией прошлого года, цены на наличный доллар просели, сопровождаясь признаками гривнедефицита.Есть вероятность, что нехватка гривни (об этом дали понять упавшие на утро 02 января остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 51 405,6 млн. грн. к отметке 35 647,7 млн. грн., предопределит настроение на первых торгах отечественного валютного межбанка в новом 2019 году. Кроме того, рынок безналичного доллара ждет двойная порция поступлений внешнеторговой выручки из-за рубежа.Вышеизложенное дает возможность «зеленым медведям» 03 января взять реванш, а регулятору пополнить свои резервы с платформы Matching. Хотя последнее и необязательно.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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